Una vita anticipazioni puntata 2 febbraio: il misterioso regalo di Maria Luisa

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 2 FEBBRAIO: IL MISTERIOSO REGALO DI MARIA LUISA - Nella puntata di Una vita di domani Maria Luisa non si smentirà, continuando ad essere un vero burattino della crudele madre. Non a caso, proprio la giovane Hidalgo ha smascherato il padre, rivelando a Lourdes la confessione fatta solo qualche minuto prima. In questo modo il signor Palacios dovrà tornare indietro sui suoi passi e rinunciare al suo grande sogno di ricongiungersi a Trini. Ma le novità riguardanti l'ex fidanzata di Hidalgo non finiranno qui. Al contrario, nell'episodio di domani la ragazza riceverà un misterioso regalo da un destinatario ignoto. Sarà l'ennesimo complice di Lourdes? E se invece si trattasse di qualcuno desideroso di aprirle gli occhi una volta per tutte? Questa vicenda tiene banco ormai da diverse settimane e potrebbe giungere alla svolta persino prima del previsto! E' quanto sperano i fans di Una vita, stanchi di assistere alle angherie di Lourdes ai danni della dolce e simpatica Trini.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 2 FEBBRAIO: FELIPE E IL SUO DOPPIO GIOCO - La famiglia Alvarez Hermoso sarà grande protagonista della puntata di Una vita di domani pomeriggio, nella quale Felipe dovrà fare i conti con i problemi di Teresa ma anche con i recenti dissapori causati dal romanzo scritto da Leonor. 'Servire e tacere' gli ha fatto capire che la vicina di casa ha preso spunto dalla sua relazione con Celia per raccontare le complicate storie del palazzo di Acacias 38. Per questo non negherà il proprio disappunto nei confronti della figlia di Maximiliano, che rischierà di renderlo al centro dei pettegolezzi di tutto il quartiere. Ma l'avvocato sarà il primo a commettere un grave errore. Continuerà a fare il doppio gioco nei confronti di Mauro e Cayetana, fingendo di aiutare sia l'uno che l'altra. Se da un lato cercherà di aiutare Teresa, permettendole di incontrare e parlare con Fabiana per ricostruire il suo passato, dall'altro sarà il primo a non opporsi alle richieste di Cayetana, decisa a liberarsi dell'ispettore San Emeterio. Ma una presa di posizione arriverà prima o poi?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 2 FEBBRAIO: TERESA FREQUENTA ACACIAS 38 - Non c'è tempo da perdere se Mauro vorrà che gli intrighi di Cayetana vengano definitivamente smascherati. Per questo nella puntata di Una vita di domani, l'ispettore cercherà di convincere Teresa a rendere più credibili i suoi ricordi, che potranno permetterle di dimostrare la sua vera identità. Per fare in modo che ciò accada, la dolce Teresa accetterà di frequentare costantemente Acacias 38, recandosi in soffitta per insegnare a Lolita a leggere e a scrivere. Potrà così incontrare Fabiana di frequente e avere la conferma che la domestica ha avuto un ruolo di primo piano nel suo doloroso passato. Nel frattempo Mauro dovrà anche rispondere dei nuovi intrighi della sua rivale che, attraverso le sue importanti conoscenze, è riuscita anche ad arrivare all'attenzione di Peirò, che chiederà al collega di archiviare il caso della vedova De La Serna. San Emeterio per il momento riuscirà ad ottenere da Peirò un'ulteriore proroga, ma il tempo a disposizione non sarà più molto...

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 2 FEBBRAIO: CAYETANA PRESENTA IL PATRONATO - Dopo essere uscita dal carcere, Cayetana ha ottenuto un risultato positivo dopo l'altro. Nelle ultime settimane di programmazione di Una vita l'abbiamo vista recarsi a Palazzo Reale dalla regina, ricambiando successivamente l'invito alla regnante di Spagna. E proprio in tale occasione, le due amiche hanno discusso della possibilità di creare un Patronato in ricordo di German, nel quale potranno ottenere una degna istruzione anche i bambini meno fortunati. Sicuramente ricorderete che la dark lady era scesa a patti, chiedendo alla regina di aiutarla ad archiviare le indagini relative al suo coinvolgimento nella sparizione del marito e dell'amante. Mentre Peirò ordinerà a Mauro di archiviare il caso, anche Cayetana dovrà mantenere la sua promessa, raccontando agli altri abitanti di Acacias 38 di essere in procinto di creare una Fondazione in onore del defunto marito. Per presentare questo progetto, organizzerà una grande festa che acclamerà importanti personalità da tutta la Spagna. Sarà questa la sua definitiva rivincita?

