UNA VITA/ Anticipazioni puntate spagnole e italiane: Cayetana si oppone al fidanzamento di Teresa e Fernando?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: CAYETANA SI OPPONE A FERNANDO? - La relazione tra Mauro e Teresa continuerà a subire una serie di ostacoli anche nelle puntate spagnole di Una vita. L'ennesima intromissione di Cayatana ha fatto in modo che Teresa credesse di essere stata tradita dall'ispettore, ponendo fine di nuovo alla loro relazione. Eppure per la dark lady non tutto andrà per il meglio questa volta: mentre San Emeterio cercherà di convincere l'amata di essere stato incastrato, la giovane maestra sarà delusa a tal punto da accettare la corte di Fernando, un uomo con il quale si è trovata spesso a collaborare al Patronato. E dal flirt si passerà subito al bacio, nonché ad una proposta di matrimonio in grande stile. Dopo essere venuta a sapere che Teresa ha accettato di sposare il collega, Cayetana sarà nuovamente sconvolta: non avrebbe voluto vederla al fianco di un altro uomo perché così rischierà di perdere la sua più cara amica ancora una volta. Dovremo dunque prepararci alla prossima mossa della perfida vedova De La Serna?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 1 FEBBRAIO: MARIA LUISA CONTRO RAMON - La trama relativa agli intrighi di Lourdes sta tenendo con il fiato sospeso i telespettatori di Una vita, desiderosi di vedere la perfida dark lady incastrata una volta per tutte. Le novità non mancheranno nell'appuntamento odierno dove un disperato Ramon deciderà di aprire il suo cuore a Maria Luisa, confessandole di essere ancora innamorato di Trini. Purtroppo però si fiderà della persona sbagliata perché la figlia non ci metterà molto a spiattellare quanto da lei scoperto a Lourdes, dandole così la conferma dei suoi sospetti riguardanti il comportamento del marito. Sarà così che la signora Palacios deciderà di compiere la sua prossima mossa, mettendo Ramon di fronte a fatto compiuto: acquisterà un biglietto per l'Argentina, affermando di essere pronta a partire nel caso in cui lui non la volesse più nella sua vita. Sarà un'occasione da cogliere la balzo per Ramon, ma siamo davvero certi che lui sia pronto ad opporsi ai desideri della figlia?

