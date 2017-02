UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Gemma Galgani innamorata, chi sarà il fortunato? (Trono Over)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS: GEMMA GELGANI INNAMORATA MA DI CHI? – Gemma Galgani continua ad essere la protagonista indiscussa del trono over di Uomini e Donne nonostante le critiche pesanti di Tina Cipollari. La dama è la prima, vera donna del trono over al punto che anche l’ex dama del programma di Maria De Filippi, Barbata De Santi, ha attaccato sui social la sua ex collega, rea di essere diventata una perfetta attrice. Nonostante le critiche, però, Gemma Galgani non fa una piega e sui social continua a mostrarsi non solo felice e sorridente ma anche innamorata. La dama, infatti, sul suo profilo facebook ha lanciato un’iniziativa dal titolo “Il Festival di Gemma innamorata dell’amore”. Da giorni, Gemma Galgani continua a pubblicare foto, post e video molto romantici e dedicati all’amore che non sono passati inosservati ai fans più attenti. In molti, infatti, si chiedono se l’iniziativa di Gemma sia davvero solo un modo per celebrare l’amore o se stia nascondendo qualcosa. L’ex fidanzata di Giorgio Manetti, da qualche settimana, ha messo gli occhi sul cavaliere Michele che, più volte, ha espresso il suo interesse per la dama storica del trono over. Tra Gemma Galgani e Michele, dunque, è successo qualcosa che la dama non ha ancora confessato? Il momento della verità potrebbe essere arrivato. Nella nuova registrazione del trono over la cui data è ancora top secret, infatti, la dama potrebbe annunciare clamorose novità nella sua vita privata? Nella vita di Gemma c’è davvero un uomo che la spinge a parlare d’amore sui social? E, soprattutto, in caso di risposta affermativa, chi sarà il fortunato?

© Riproduzione Riservata.