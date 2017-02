Uomini e Donne / Anticipazioni: Manuel Vallicella e Fabiana, Martina Luchena all'attacco (Trono Classico, oggi 1 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: MANUEL VALLICELLA E FABIANA, MARTINA LUCHENA ALL’ATTACCO – Martina Luchena, ex corteggiatrice di Riccardo Gismondi, non ha mai negato di considerare Manuel Vallicella un bellissimo ragazzo al punto che, durante le prime puntate del trono dell’ex corteggiatore di Ludovica Valli, molti fans di Uomini e Donne si aspettavano di vederla in studio. Martina, però, dopo la delusione vissuta con Riccardo Gismondi, ha preferito cercare l’amore nella sua vita quotidiana anche se continua a seguire le vicende del trono classico. In particolare, la Luchena segue con profondo interesse proprio il trono di Manuel, alle prese con la bellissima corteggiatrice Fabiana che ha subito fatto parlare di sé per alcune foto sexy pubblicate sui social. Martina Luchena, così, ha rivolto una frecciatina al veleno contro la bella corteggiatrice di Vallicella. “Secondo me Fabiana comunque ha bisogno dell’aiuto da casa. Non percepisce i discorsi subito. Incredibile. Poco aggressiva poi la ragazza. Be quiet." ha detto in un video pubblicato sulla sua Instagram Story. Come risponderà la corteggiatrice di Manuel? Deciderà di replicare alla Luchena o andrà avanti per la propria strada senza badare alle critiche?

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: LUCA ONESTINI VA A RIPRENDERSI ANGELA ROBUSTI, LA RISPOSTA DELLA CORTEGGIATRICE – Angela Robusti, nel corso dell’ultima puntata del trono classico di Uomini e Donne, dopo essere finita sul banco degli imputati per alcune foto pubblicate su Instagram con cui ha messo in mostra il lato B, ha deciso di eliminarsi definitivamente dal programma. Subito dopo la puntata, però, Luca Onestini ha cercato di convincerla a tornare tra le sue corteggiatrici ma Angela ha declinato l’invito. Lo ha confessato la stessa robusti ai microfoni de Il Vicolo delle News: “Luca mi aveva già cercata subito dopo la puntata ed io gli ho ribadito che non ho sentito quel battito che pensavo di trovare e lui mi ha salutata in maniera sincera” ha fatto sapere Angela. Pur essendo stata interessata a Luca, Angela ha preferito non tornare in trasmissione e al Vicolo spiega anche perché: “Non era brioso, era statico davanti ad alcuni eventi, inoltre, contestava sempre quello che dicevo e facevo. Mi disse che io avevo nascosto il mio passato da modella, in realtà non era vero. È stata la prima cosa che ho detto, proprio riallacciandomi al fatto che lui ha vinto Mister Italia, gli ho parlato della mia esperienza a Miss Italia, del fatto che ho lavorato come modella e che però oggi non è più la mia attività principale, che lo faccio ogni tanto come hobby, io come lavoro oggi disegno gioielli. Tutto questo mi frenava, quindi visto che questo percorso richiedeva tanti sacrifici ed in virtù del fatto che non ero totalmente convinta, ho deciso di eliminarmi” ha spiegato l’ormai ex corteggiatrice. Dopo l’addio di Angela Robusti, alla corte di Luca Onestini sono rimaste le sole Soleil e Giulia. Il tronista chiederà nuove corteggiatrici o andrà avanti solo con le due ragazze per arrivare il prima possibile ad una scelta? Il trono di Luca Onestini è partito solo da poche settimane. Difficile immaginare che l'aspirante dentista possa arrivare subito ad una scelta. Alla corte di Luca, dunque, arriveranno nuove ragazze in grado di mettere in ombra Soleil e Giulia?

