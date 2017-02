UOMINI E DONNE / Anticipazioni e gossip news: Foto, Martina Luchena VS Fabiana Barra, il catfight è servito! (Trono Classico, oggi 1 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E GOSSIP NEWS: MARTINA LUCHENA CONTRO LA CORTEGGIATRICE DI MANUEL VALLICELLA - Il trono di Manuel Vallicella è "a rischio chiusura"? Il 30enne veronese durante il corso dell'ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne ha mostrato tutta la sua insofferenza nei confronti del suo nuovo percorso televisivo. Manuel infatti, ha raccontato di essere sempre in ansia e di essere poco adatto al nuovo ruolo, pensando quindi di mettere la parola fine al suo percorso da tronista. Nel frattempo in televisione sono arrivate da poco per lui nuove corteggiatrici che hanno catturato la sua attenzione e, tra le nuove "leve" vi è anche Fabiana Barra che, proprio di recente ha avuto modo di potersi confrontare con Martina Luchena, ex corteggiatrice di Riccardo Gismondi che non ha mai fatto mistero del suo "interesse" per Manuel considerandolo il suo tipo ideale. Martina tramite le Instagram Stories ha giudicato il comportamento di Fabiana troppo aggressivo sollecitandola a chiedere "l'aiuto del pubblico". Fabiana però, con il caratterino che si ritrova, non si è tirata indietro ed ha risposto alla frecciatina affermando: "Martina chiederei l'aiuto a te ma, visto come ti è andata, è meglio se m'arrangio!". La risposta della corteggiatrice di Manuel Vallicella però, ha fatto impazzire il popolo del web che ne ha premiato l'ironia e la risposta forte e cinica al punto giusto: si attendono nuove repliche e... che la forza del catfight sia con voi! Per visualizzare l'immagine a cui facciamo riferimento, potete cliccare qui.

© Riproduzione Riservata.