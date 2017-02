UOMINI E DONNE / Gossip e Anticipazioni, Giulia De Lellis nella bufera: il nuovo attacco di Asia Nuccetelli (Trono Classico, oggi 1 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: GIULIA DE LELLIS, IL NUOVO ATTACCO DI ASIA NUCCETELLI – La guerra continua tra Giulia De Lellis e Asia Nuccetelli. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è finita nuovamente nel mirino della figlia di Antonella Mosetti che, con una diretta su Instagram, ha lanciato delle frecciatine alquanto velenose all’indirizzo della fidanzata di Andrea Damante. Tutto è nato con un filmato in cui Giulia De Lellis fa il verso ad Asia Nuccetelli. Quest’ultima, dopo una prima replica che ha scatenato i commenti dei fans dei Damellis, ha deciso di zittire tutti, invitando Giulia De Lellis a non parlare più di lei. “Mezza Italia ha capito. Poi ci sono quei 4 ritardati che parlano e manco sanno. Io non ho parlato di nessuno, perché non mi filo nessuno”, ha dichiarato Asia Nuccetelli che, poi, con una diretta su Instagram ha aggiunto – “Ti possono credere solo quei quattro fan che ti ritrovi”. Asia, poi, lancia una frecciatina alla De Lellis in merito alla sua partecipazione all’Isola dei famosi: “Hai detto che hai rifiutato, la verità è che neppure lì ti hanno voluta!”, sbotta Asia che poi conclude così “Ora basta, hai rotto davvero i co***oni!”.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: GIULIA DE LELLIS NELLA BUFERA – Giulia De Lellis, sempre più protagonista del piccolo schermo, continua ad essere amata e odiata. Seguitissima sui social, la fidanzata di Andrea Damante è anche molto criticata. Dopo la sua ultima partecipazione a Domenica Live in cui ha avuto un acceso scambio di opinioni con Serena Grandi, Giulia De Lellis è finita nel mirino dei fans che la invitano a lasciare la televisione e a vivere nella sua camera l’amore con Andrea Damante. Diventata un’opinionista fissa delle trasmissioni di Barbara D’Urso, Giulia De Lellis è diventata il nuovo bersaglio degli utenti del web che non riescono a capire i motivi del suo successo. «Giulia per carità sparisci dalla faccia della TV Italiana! Non sei assolutamente nessuno! Sei una che è andata a corteggiare un ragazzo a U&D. Ti ha scelto? Siete felici? Innamorati? Allora vivetevi la vostra storia fuori dalle telecamere e non rompete»; «Ritirati in vita privata con il tuo amore, chance di fare qualcosa nel mondo dello spettacolo, ne avrai sempre meno, ti stai bruciando la terra sotto i tuoi stessi piedi! Poi partecipare ai programmi della d’Urso… è alquanto dire su tutto! E mi fermo perché io non offendo nessuno! Ma credimi: ritirati a casa, fai le foto, promozione ecc ecc….ma zitta ti prego!», sono alcuni dei commenti che si leggono sui social. Giulia De Lellis replicherà alle accuse?

