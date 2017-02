UOMINI E DONNE / Gossip e Anticipazioni, Luca Onestini tra Soleil e Giulia, chi sarà la scelta? (Trono Classico, oggi 1 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: LUCA ONESTINI NUOVO IDOLO DEL PUBBLICO – Quando ha accettato l’offerta della redazione di Uomini e Donne di diventare un tronista, Luca Onestini non si aspettava di riscuotere il successo che sta portando a casa. L’ex corteggiatore di Clarissa Marchese, dopo aver mostrato la parte più timida del suo carattere, puntata dopo puntata sta tirando fuori tutte le sue peculiarità. Dietro la faccia da bravo ragazzo, si nasconde una persona sicura di sé, determinata e soprattutto consapevole di ciò che vuole. Dal primo giorno in cui è arrivato sul trono, Luca Onestini ha deciso di mettersi totalmente in gioco per cercare l’amore che sperava di aver trovato in Clarissa Marchese che, però, gli ha preferito Federico Gregucci. Dopo un mese dall’inizio del suo percorso, il pubblico è pazzo di Luca Onestini che, senza polemiche e giochetti, sta rubando spazio a Sonia Lorenzini e Manuel Vallicella. “Il tronista perfetto”, “io non ti lascerei mai”, “troppo bello”, scrivono alcune fans che sperano di vederlo felice e innamorato. Luca, dunque, riuscirà a trovare la sua anima gemella?

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: LUCA ONESTINI TRA SOLEIL E GIULIA – Dopo l’eliminazione di Angela Robusti, Luca Onestini è rimasto con le sole Soleil e Giulia tra le sue corteggiatrici. Entrambe piacciono davvero tanto al tronista di Uomini e Donne che, tuttavia, prova un interesse diverso per le due ragazze. Nei confronti di Soleil l’attrazione è soprattutto fisica. Bellissima e con un fisico perfetto, Soleil sta utilizzando tutta la sua sensualità per conquistare il cuore di Luca Onestini che, tuttavia, sembra avere una preferenza soprattutto per Giulia a cui ha dato il suo, primo, vero bacio da tronista. Alla corte di Luca Onestini, però, nelle prossime puntate, potrebbero arrivare nuove corteggiatrici in grado di mettere in pericolo la leadership di Soleil e Giulia. I fans di Luca Onestini, per il momento, preferiscono la coppia con Giulia non ritenendo sincero l’interesse di Soleil. Sarà, dunque, Giulia la scelta di Luca Onestini?

