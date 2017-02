UOMINI E DONNE / Gossip e Anticipazioni: Manuel Vallicella tra il ritiro, Carmen e Fabiana (Trono Classico, oggi 1 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: MANUEL VALLICELLA TRA IL PROBABILE ADDIO, CARMEN E FABIANA – Sale l’ansia tra i fans di Manuel Vallicella. Il tronista veronese, nel corso dell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, ha annunciato di voler lasciare la trasmissione. La pressione, le aspettative e la conoscenza forzata con le corteggiatrici stanno creando notevoli difficoltà all’ex corteggiatore di Ludovica Valli che ha ammesso di non sentirsi più a suo agio e di non riuscire a vivere con tranquillità l’avventura da tronista. Manuel Vallicella dovrebbe così annunciare la sua decisione definitiva nella prossima registrazione del trono classico. I fans sperano che, in questi giorni, si sia rasserenato decidendo di continuare a cercare l’amore in tv. Una speranza che nutre anche quella che, finora, è stata definita la più donna tra le sue corteggiatrici ovvero Carmen che, pur senza sbilanciarsi più di tanto, sta facendo capire a Manuel di tenere davvero tanto a lui. I fans, sui social, hanno già shippato la coppia Manuel-Carmen. Vallicella accontenterà i fans restando sul trono e portando avanti la conoscenza con Carmen o deciderà di tornare alla sua vita e chiudere così il suo percorso nel programma di Maria De Filippi?

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: MANUEL VALLICELLA TRA CARMEN E FABIANA – Oltre a Carmen, una delle corteggiatrici che, con la sola presentazione, ha già creato molte discussioni all’interno del trono classico di Uomini e Donne è Fabiana Barra. Bellissima e con un fisico perfetto, Fabiana è arrivata in trasmissione nelle ultime puntate facendosi notare subito da Manuel che, tuttavia, ha ammesso di averla già conosciuta grazie ad alcuni amici in comune. Nonostante la bellezza di Fabiana, però, Manuel ha espresso alcune perplessità nei suoi confronti a causa di alcune foto sexy che pubblica sui social. Fabiana, tuttavia, è rimasta alla corte di Manuel e spera di avere la possibilità di conoscerlo e soprattutto di farsi conoscere per dimostrargli che, dietro la bellezza, c’è molto di più. Nonostante la femminilità e la sensualità, Fabiana si definisce un maschiaccio e soprattutto ha ammesso di avere un bel caratterino che ha tirato subito fuori. Qualora dovesse restare sul trono, Manuel deciderà di conoscerla meglio?

© Riproduzione Riservata.