UOMINI E DONNE / Gossip news: Claudio Sona e Mario Serpa, impazza l’hashtag #BusinessClario per merito dell’ex tronista (oggi, 1 febbraio 2107)

UOMINI E DONNE, GOSSIP NEWS: CLAUDIO E MARIO, IL VIDEO CONTRO LE ACCUSE - Mario Serpa e Claudio Sona stanno facendo impensierire i fan del trono classico di Uomini e Donne: cosa è successo? La coppia dopo essersi scelta alla fine del 2016, è tornata ad essere al centro del gossip per via della loro relazione d'amore. In molti infatti, credono che la loro relazione non si poi così veritiera come vogliono far credere. Ed infatti, proprio nelle ultime ore è impazzato in rete uno strano hashtag che ha catturato l'attenzione di fan e detrattori: #BusinessClario dove "Clario" sta per i nomi dei fan di Claudio e Mario. A lanciare la particolare tendenza web, è stato proprio uno dei protagonisti della relazione d'amore, Claudio Sona che, dopo avere letto un articolo di Vanity Fair ha voluto rispondere alle "accuse" con una serie di video tramite le Instagram Stories. Secondo l'articolo citato infatti, la coppia si sarebbe trasformata solo in una macchina per fare soldi e, da quando i due sono andati via insieme dal programma ideato e condotto da Maria De Filippi, le serate in discoteca così come gli eventi ed i servizi fotografici, si susseguono uno dietro l'altro. “Sto aspettando Mario, per business. Dopo cena andremo a prendere un caffè per business”, ha affermato ironicamente Claudio durante il corso di una diretta con i fan su Facebook. Infine, proprio Claudio ha voluto suggerire ai fan di intasare la rete con l'hashtag e scatenare la loro fantasia per proporre le nuove strategie della coppia più amata del trono classico di Uomini e Donne. “Insomma, tutto quello che farò d’ora in poi con Mario sarà business”, ha chiosato l'ex tronista. Se volete visionare il video in questione, potete farlo cliccando qui.

