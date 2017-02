UOMINI E DONNE / Trono Over News: Gemma Galgani accusa Tina Cipollari di copiarle il look ma lei compra casa a Firenze (oggi, 1 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE, TRONO OVER NEWS: TINA COPIA IL LOOK DI GEMMA? (OGGI, 1 FEBBRAIO 2017) - Gemma Galgani è stata ancora una volta la protagonista indiscussa della nuova puntata del trono over di Uomini e Donne andata in onda oggi, mercoledì 1 febbraio 2017. La puntata si è aperta ancora una volta con il nuovo divertente confronto tra Gemma e Tina alle prese con la nuova discussione in studio. La burrosa opinionista televisiva è comparsa in studio con dei denti finti per prendere in giro ancora una volta la sua nemica e così, proprio Gemma ha evidenziato il "suo dolore" dopo il nuovo sfottò della Cipollari. Le due donne però, si sono confrontate nuovamente faccia a faccia dopo il tentativo da parte di Tina di scattare un selfie con la dama. Di seguito, la Galgani ha portato un ritaglio di giornale con Tina affermare: "Gemma, vieni da me il 6 gennaio, i miei figli aspettano la befana". La puntata infatti, è stata registrata ancor prima della fine del nuovo anno. Gemma di contro, ha mandato in onda uno scatto suo accostato a quello di Tina in quel di Firenze accusando la donna di imitare sempre di più il look della dama torinese. Tina inoltre, confessa di avere acquistato una casa in quel di Firenze, città - guarda caso - dell'affascinante gabbiano toscano, Giorgio Manetti. Gemma di seguito si è confrontata con Giuliano, il cavaliere che stava sentendo solo su WhatsApp e per questo motivo, senza alcun tipo di entusiasmo la Galgani ha voluto interrompere la frequentazione tra le polemiche del parterre.

© Riproduzione Riservata.