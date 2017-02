Uomini e donne oggi / Diretta streaming video Mediaset: chi c'e' in onda? Trono over. Gemma Galgani si scontra con Tina Cipollari

UOMINI E DONNE OGGI, CHI C'È IN ONDA? TRONO OVER, DIRETTA STREAMING VIDEO MEDIASET PUNTATA DI OGGI, 1 GENNAIO 2017 - Uomini e donne e il trono over torneranno in onda anche oggi, 1 febbraio 2017, con una nuova puntata in cui Gemma Galgani, dame e cavalieri saranno nuovamente protagonisti. I senior del programma di Maria De Filippi non tornano in studio da un po' ma quello che è certo è che oggi torneranno in onda con nuovi siparietti che coinvolgeranno e sconvolgeranno il pubblico di Canale 5. Dopo essersi presentata in studio con la sua nuova dentatura, Tina Cipollari non ha fatto altro che prendere nuovamente di mira la sua "rivale" continuando il discorso già iniziato con Selfie, le cose cambiano, il programma in onda nel prime time di Canale 5. Oggi Gemma tornerà in studio non prima del consueto recall di quanto è accaduto la scorsa settimana tra gli scontri con Tina, il riavvicinamento con Giorgio Manetti e nuovi cavalieri pronti a corteggiarla. Le cose per la dama torinese vanno sempre a gonfie vele e anche oggi la vedremo al centro dell'azione di questa prima parte della maxi puntata che ci terrà compagnia fino a venerdì pomeriggio, salvo nuovi cambiamenti dell'ultima ora. Come sempre la puntata non sarà disponibile solo su Canale 5 ma anche in diretta streaming nell'apposita sezione del sito Mediaset, previa registrazione e login, CLICCANDO QUI. Tutti coloro che si trovano ancora a lavoro e che non possono seguire la puntata in "diretta" video o streaming, potranno vedere la replica in onda questa sera, in seconda serata, su La5. I più tecnologici, potranno accedere al sito Mediaset e al video replica della puntata anche dal proprio dispositivo mobile.

