WANDA FISHER/ La sosia di Ivana Spagna, le ultime frontiere della chirurgia plastica (Pomeriggio 5, oggi 1 febbraio 2017)

WANDA FISHER, LA SOSIA DI IVANA SPAGNA: LE ULTIME FRONTIERE DELLA CHIRURGIA PLASTICA (POMERIGGIO 5, PUNTATA 1 FEBBRAIO 2017) - Torna in tv da Barbara D’Urso Wanda Fisher, la sosia di Ivana Spagna. Questa volta però la cantante nota anche come Wanda Radicchi e Monna Lisa non lo fa per aprire un nuovo capitolo della sua querelle mediatica con la Spagna ma per parlare delle ultime frontiere della chirurgia plastica. È proprio questo infatti uno degli argomenti che verranno affrontati oggi nel corso della puntata di Pomeriggio 5 in onda come ogni giorno sulla rete ammiraglia Mediaset. La grande somiglianza tra Ivana Spagna e Wanda Fischer sarebbe stata raggiunta anche attraverso la chirurgia estetica, o almeno questo è quanto ha sostenuto la cantante di “Easy Lady” in una denuncia sporta nel dicembre 2014 dopo che la Fisher si era, secondo la Spagna, presentata a una serata spacciandosi per la vera artista: la somiglia sarebbe stata “raggiunta e perfezionata, pare, anche mediante interventi di chirurgia plastica”. In un recente confronto tra le due avvenuto proprio nel salotto domenicale di Barbara D’Urso, Wanda Fisher aveva però negato di aver mai fatto ricorso alla chirurgia estetica.

WANDA FISHER, LA SOSIA DI IVANA SPAGNA: LA DISPUTA IN TV (POMERIGGIO 5, PUNTATA 1 FEBBRAIO 2017) - Wanda Fisher è tornata alla ribalta delle cronache negli scorsi mesi a causa della disputa andata in scena in tv tra lei e Ivana Spagna, l’artista di cui sarebbe sosia. La cantante di Easy Lady l’aveva denunciata per essersi sostituita illegittimamente a lei durante una serata in discoteca e Barbara D’Urso l’aveva ospitata nel suo programma della domenica per darle modo di replicare a questa grave accusa. Successivamente anche Ivana Spagna era stata ospite nello stesso salotto televisivo e dopo questo botta e risposta “a distanza” le due si erano finalmente incontrate proprio a Domenica Live, finendo per fare pace grazie alla mediazione della conduttrice della trasmissione, che da subito aveva dimostrato grande attenzione per questo caso. La questione, che nel corso dei mesi aveva appassionato il pubblico, si è conclusa quindi con il lieto fine. Oggi con la sua nuova apparizione in tv Wanda Fisher potrebbe però riaprire il caso, svelando gli ulteriori sviluppi dopo la pace sancita davanti alle telecamere.

