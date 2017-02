iZOMBIE 2 / Anticipazioni puntata 1 febbraio 2017: Dale scopre la verità su Blaine, ma Peyton interviene

iZOMBIE 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di Premium Action di oggi, mercoledì 1 febbraio 2017, andrà in onda un nuovo episodio di iZombie 2, in prima Tv assoluta. Sarà l'11°, dal titolo "Fifty Shades of Grey Matter". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Ravi (Rahul Kohli) informa Major (Robert Buckley) e Liv (Rose McIver) che cosa è successo al topo zombie e di temere che entro breve possa succedere anche a lui. Per questo devono velocizzare la ricerca dell'utopium e questo vuol dire anche aggiornare Blaine (David Anders) su tutto quello che sta accadendo. Liv deve ancora realizzare di aver perso la fiducia di Clive (Malcolm Goodwin), mentre la squadra lavora per scoprire l'assassino di un misterioso Babbo Natale. Durante la notte, Ravi e Major iniziano a cercare i corpi degli spacciatori che sono morti dopo aver ingurgitato delle dosi di utopium. Più tardi, un attore dello show preferito di Liv viene ucciso durante le riprese, a causa di una pistola di scena che è stata sostituita con un'arma reale. Liv ovviamente va su di giri e cerca di indirizzare il detective nelle indagini, dandogli modo di chiederle di aiutarlo a risolvere il caso, soprattutto perché conosce la serie televisiva alla perfezione. Nel frattempo, Major regala a Vaughn (Steven Weber) il proprio tempo per poterlo allenare a dovere, soprattutto considerando la sua superforza. Gilda (Leanne Lapp) insinua in seguito con Vaughn che Major stia cercando in realtà solo di abbagliarlo e che lui è cascato in pieno nella sua trappola, ma il magnate non le crede. Analizzando il corpo, Clive nota la presenza di un tatuaggio che la vittima aveva cercato di farsi cancellare. Grazie ad un altro attore presente sul set, scopre che l'attore era odiato da tutti e che mostrava dei forti squilibri d'umore. Liv lega in modo particolare con Wyatt (Zack Peladeau), che nella serie è Cody, riuscendo anche a recitare qualche scena insieme. Grazie alle analisi di alcune riprese, Ravi e Liv scoprono che la vittima aveva intenzione di piazzare delle videocamere perché non si fidava del resto della troupe. Uno degli scienziati al servizio di Vaughn informa invece Major di voler denunciare la Max Rager e gli consegna una chiavetta USB. Più tardi, sorprendono Starlee Decker (Skyler Day) intenta a visionare il contenuto del pc di Jordan, affermando di essere alla ricerca di un video hard che aveva girato di nascosto. Clive scopre invece che il ricatto consisteva in quello che ha affermato l'attrice durante quella scena, ovvero il suo odio verso Wyatt. Nel frattempo, Major decide di informare Vaughn sul tradimento dello scienziato e l'imprenditore decide di mettergli paura, fingendo di farlo sbranare dagli zombie. Si tratta in realtà di un test per valutare la fedeltà del ragazzo. Blaine continua invece il suo traffico di export di cervelli, ma viene interrotto da una visita di Dale (Jessica Harmon). La detective sta infatti seguendo una pista per via di uno dei suoi numeri, ritrovati nei cellulari di due vittime. Una volta rientrata in centrale, realizza che Blaine è il sospettato principale del suo caso.

iZOMBIE 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DELL'1 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 11 "FIFTY SHADES OF GREY MATTER - Un bibliotecario ed autore di un romanzo che sarebbe stato pubblicato ddi lì a poco, viene ritrovato morto all'interno della sua abitazione, avvelenato. Liv e Blaine iniziano ad indagare sullo strano aso, mentre lo zombie fornisce a Peyton ulteriori informazioni su Boss e finiscono a letto insieme. Dale invece inizia a fare delle ricerche sul Chaos Killer, sfruttano il GPS rilevato sul cane di una delle vittime. In questo modo Major è costretto a disfarsi di Minor. In seguito, la detective trova delle prove che le forniscono la certezza che Blaine è il serial killer che sta cercando, ma Peyton richiede che venga lasciato libero perché testimoni contro Boss. Nuovi risvolti in arrivo anche per Liv, che si ritroverà a letto con Drake.

