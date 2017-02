50 Sfumature di Nero/ Vederlo o No? Tutto ciò che c'è da sapere sul secondo capitolo della storia tra Anastasia e Christian

50 Sfumature di Nero, vedere o non vedere il secondo capitolo della storia tra Anastasia Steele e Christian Grey? 5 importanti informazioni per decidere - Il giorno per molti tanto atteso è arrivato: 50 Sfumature di Nero è in arrivato in tutte le sale cinematografiche. In vista del giorno di San Valentino, ecco allora che in molti si chiedono se sia il caso andare a vedere o meno il secondo capitolo della storia d'amore tra Anastasia Steele e Christian Grey. Chi ha visto 50 Sfumature di Grigio, sa che il film si è concluso con la giovane Steele decisa a rompere col misterioso e problematico protagonista. Cosa accadrà ora? Ci sono un pò di cose da sapere prima di decidere di vederlo o di rinunciare. Numero 1: Anastasia e Christian si riavvicineranno: i due riprenderanno lentamente a frequentarsi e questo porterà Anastasia Steele ad addentrarsi sempre più nei mille lati oscuri del suo compagno, cosa che la cambierà profondamente. Numero 2: ci sarà solo una persona a mostrarsi integralmente nuda, ed è Anastasia . "Non ho nessun problema a mostrarmi nuda, il mio segreto è che sono senza vergogna. Penso che in ogni donna ci sia una parte pronta a far impazzire il proprio uomo" ha infatti spiegato l'attrice Dakota Johnson.

50 Sfumature di Nero, vedere o non vedere il secondo capitolo della saga? Le cosa da sapere - Diversa invece la situazione per l'attore Jamie Dornan, che ha rifiutato di girare un nudo integrale. Il motivo è legato alla sua fede cattolica e al rispetto che nutre nei confronti della moglie Amelia Warner e dei figli. Numero 3: il secondo capitolo targato 50 Sfumature non sarà incentrato solo su Anastasia e Christian e, quindi, non avrà soltato loro come protagonisti. Ci saranno infatti tanti nuovi attori: Kim Basinger interpreterà Mrs Robinson, Bella Heatchote sarà Leila, Eric Johnson interpreterà Jack Hide e saranno tanti gli attori provenienti dalla fiction, come Arielle Kebbel, Tyler Hoeclin e Brant Daugherty. Numero 4: le scene hot saranno davvero molte, tanto che la stessa Dakota Johnson, nel corso di un'intervista, ha svelato "Ho dovuto simulare per più di sette ore di fila e questo è stato davvero stancante. Sono stata sopra Jamie per tutto quel tempo e mi sono davvero annoiata". Numero 5: non mancheranno anche le scene nella stanza segreta di Mr Grey, alcune anche abbastanza forti, tanto che l'attrice protagonista ha svelato che suo padre non guarderà il film perchè (anche se per finta) non sopporterebbe di vederla frustrare. Dopo queste 5 importanti informazioni sul film, la decisione sul vedere o meno il film sarà sicuramente più semplice.

