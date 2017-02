AL BANO / Di Rose e di Spine, il cantautore torna al suo brano dopo Pregherò (Festival di Sanremo 2017, quarta serata 10 febbraio)

AL BANO, DI ROSE E DI SPINE, SI AVVICINA ALLA FINALE? (FESTIVAL DI SANREMO 2017, QUARTA SERATA, 10 FEBBRAIO) - Il talento di Al Bano è fuori discussione e si conferma anche dopo al Festival di Sanremo 2017, dove si è qualificato senza problemi alla quarta serata, di stasera, 10 febbraio. La carriera del cantante di Cellino San Marco parla da sola e l'elenco dei successi prestati alla musica italiana sarebbe lunghissimo da fare. A questa edizione del Festival, Al Bano è arrivato con il pezzo "Di rose e di spine", una canzone d'amore che contiene significati profondi: la vita e l'amore sono come la rosa, appunto, che rappresenta la dolcezza e la fragilità, ma al tempo stesso ha anche le spine, che pungono e che fanno male. Tutti i sentimenti vengono portati all'ennesima potenza in questo brano, sia a livello di testo, esaltandone il significato, che sul piano squisitamente canoro, con acuti penetranti, nel classico stile unico e inimitabile di Al Bano.

AL BANO, DI ROSE E DI SPINE, SI AVVICINA ALLA FINALE? (FESTIVAL DI SANREMO 2017, QUARTA SERATA, 10 FEBBRAIO) - In questa edizione del Festival di Sanremo la gamma di proposte è davvero ampia e attraversa veramente molte generazioni. Basti pensare alla concorrenza, ad esempio Elodie o Alessio Bernabei, che rispetto ad Al Bano e Ron hanno stili estremamente diversi e appartengono a mondi assolutamente distinti. Ma forse è proprio questa caratteristiche che affascina maggiormente il pubblico. Al Bano nella prima serata, è sembrato prima di tutto divertito nell’esibirsi nuovamente all’Ariston e proprio questo fa la differenza, rendendolo convincente al pubblico a cui ha potuto regalare un’esibizione scevra da timori tipici di chi è meno navigato. L'esperienza ha saputo guidarlo in una delle performance più difficili della sua storia, che arriva quando gli anni avanzano. Al Bano dell'edizione 2017 non ha niente da invidiare ai più giovani e l'esecuzione del brano è stata applaudita da tutto l'Ariston.

AL BANO, DI ROSE E DI SPINE, SI AVVICINA ALLA FINALE? (FESTIVAL DI SANREMO 2017, QUARTA SERATA, 10 FEBBRAIO) - Intorno alla figura di Al Bano si concentrano anche molte curiosità. Prima fra tutte quella legata al suo stato di salute, dal momento che il cantante era stato recentemente operato al cuore, e non si sapeva se lo si sarebbe visto padrone del palco come suo solito, timori infondati dato che nella serata inaugurale di Sanremo 2017 non si è risparmiato. Al Bano sotto questo punto di vista non ha deluso i suoi fans, dimostrando di avere ancora molte cose da dire e da cantare. La voce all'inizio può essere apparsa leggermente indietro rispetto alle migliori apparizioni di Al Bano. Tuttavia si tratta di un timbro che è riconoscibile già alla prima nota, nonostante l'età e gli acciacchi. Con l'arrivo del ritornello e il susseguirsi delle strofe, Al Bano ha tirato fuori il meglio di sé, forse proprio perché stavolta non era così scontato vederlo in splendida forma. Le probabilità di un successo anche nella parte alta della classifica di Al Bano sono davvero alte, "Di rose e di spine" è un'altra perla da inserire nella lunga e produttiva carriera di Al Bano.

