ALESSIO BERNABEI/ "Nel mezzo di un applauso": l'ex Dear Jack torna per giocarsi la finale (Festival di Sanremo 2017, quarta serata 10 febbraio)

ALESSIO BERNABEI, "NEL MEZZO DI UN APPLAUSO": L'EX DEAR JACK SCAMPERÀ L'ELIMINAZIONE? (FESTIVAL DI SANREMO 2017, QUARTA SERATA 10 FEBBRAIO) - Alessio Bernabei è arrivato a questa edizione del Festival di Sanremo 2017 con la canzone "Nel mezzo di un applauso": questa sera,venerdì 10 febbraio e quarta serata della kermesse, dovrà evitare il rischio eliminazione per concorrere alla vittoria. Per la seconda volta affronta la kermesse da solista, dopo l'abbandono del gruppo dei Dear Jack, e dopo aver scritto un libro con un titolo che richiama proprio a quella vicenda, concordata comunque col resto della band di cui era il frontman. Adesso i Dear Jack hanno un nuovo cantante, e Alessio Bernabei ci prova da solo, facendo tesoro della precedente esperienza con il gruppo. Il target su cui Alessio Bernabei può contare è senza dubbio quello dei più giovani, che lo seguono sia dal vivo che sui social, cercando di dare un contributo aggiuntivo anche dal punto di vista emozionale. Non è apparso come il favorito di turno per la vittoria conclusiva, anche se avrà tutto il tempo per maturare, vista l'età, e per crescere ulteriormente sul piano artistico.

ALESSIO BERNABEI, "NEL MEZZO DI UN APPLAUSO": LA PRIMA ESIBIZIONE (FESTIVAL DI SANREMO 2017, QUARTA SERATA 10 FEBBRAIO) - La sua prima esibizione, nella serata di debutto della 67esima edizione del 7 febbraio scorso, lo ha visto passare alla fase successiva scongiurando il rischio eliminazione. Alessio Bernabei è salito sul palco senza far trasparire la tensione, immediatamente pronto a trasmettere al suo pubblico il fascino musicale che riesce a sprigionare, anche durante le grandi competizioni, come già confermato nella passata edizione. La canzone è stata coinvolgente e dotata di una buona orecchiabilità. Anche se non riuscisse a scalare la classifica sanremese, il pezzo di Alessio Bernabei verrà certamente trasmesso molto in radio e avrà un sicuro successo su internet e nei negozi di dischi. Per quanto riguarda la parte strettamente legata alla gara, invece, bisogna ammettere che è molto difficile vederlo competere per un podio. "Nel mezzo di un applauso" è una bella canzone, ma non ha sfondato in modo trasversale, cosa necessaria per fare veramente la differenza. Sull'apprezzamento della fascia di età dei giovanissimi non c'è dubbio, ma bisognerà vedere cosa ha suscitato nel cuore degli adulti e della critica degli addetti ai lavori.

ALESSIO BERNABEI, "NEL MEZZO DI UN APPLAUSO": LA SUA ESIBIZIONE CON LA COVER (FESTIVAL DI SANREMO 2017, QUARTA SERATA 10 FEBBRAIO) - Il regolamento ha previsto che Alessio Bernabei, insieme agli altri promossi della prima e della seconda serata, prima di passare alla successiva esibizione col pezzo in gara, proponessero una Cover. Nella serata di ieri, giovedì 9 febbraio, l'ex cantante dei Dear Jack ha cantato "Un giorno credi" di Edoardo Bennato. Si è trattato di un test generazionale molto interessante, tra un grande artista ancora in attività ma appartenente ad un periodo d'oro come quello di Bennato, ed una nuova proposta come Alessio Bernabei. Ne è uscita fuori una versione inedita da ascoltare con la massima attenzione. Alessio Bernabei è un interprete giovane e dinamico, che ha fatto sue tutte le caratteristiche dei cantanti che sono stati i personaggi di spicco di un gruppo musicale. Chi è passato da questo percorso sa benissimo che la carica e l'energia che si può sprigionare improvvisamente è in grado di rovesciare anche il più negativo pronostico. Alessio Bernabei, va ribadito, non parte da favorito ma può fare comunque un buon Festival, divertendosi e facendo divertire. Sarà proprio la serata di oggi a rilanciare Alessio Bernabei?

