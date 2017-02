AMICI 2017 / Ed. 16 anticipazioni e news: Lo Strego ad un bivio, quale sarà il futuro del cantante? (Oggi, 10 febbraio)

AMICI 2017, ED. 16 ANTICIPAZIONI E NEWS: LO STREGO AD UN BIVIO, QUALE FUTURO AVRA’ IL CANTANTE? – Lo Strego resta uno degli allievi più discussi della scuola. Il giovane cantautore ha vissuto due fasi diverse da quando è entrato nella scuola di Amici 2017. I primi mesi sono stati caratterizzati da un forte entusiasmo che ha portato Lo Strego a tirare fuori tutto il suo talento convincendo pubblico e professori. Subito, dopo, però, Lo Strego è entrato in crisi non riuscendo più a tirare fuori la sua creatività. Costantemente sott’accusa da parte dei compagni che lo hanno accusato di essere troppo esibizionista e presuntuoso, Lo Strego ha fatto un passo indietro perdendo, però, la fiducia in se stesso e rischiando di buttare via tutto quello per cui ha lavorato in questi anni. Spronato da Rudy Zerbi, Lo Strego sta cercando di reagire. Il suo sogno, infatti, è vivere di musica al punto da aver lasciato una vita tranquilla anche rischiando di perdere i propri genitori che, per lui, ancora oggi, sognano una stabilità economica e una vita tranquilla. “Fino a due anni convivevo e avevo un lavoro a tempo indeterminato e vedevo il mio futuro scritto, sono rimasto terrorizzato da questa cosa e ho deciso di cambiare tutto, tante coincidenze mi hanno portato a essere qui oggi”, ha confessato Lo Strego a Fabrizio Moro durante le prove del pezzo che canterà nella prossima sfida a squadra “Una vita tranquilla”. Lo Strego, dunque, è arrivato ad un bivio; da una parte la musica e dall’altra la stabilità professionale. Cosa sceglierà il giovane cantautore?

