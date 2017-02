ANTONELLA CLERICI/ Ospite della kermesse musicale: in rampa di lancio con Standing Ovation (Festival di Sanremo 2017, oggi 10 febbraio)

ANTONELLA CLERICI, OSPITE DELLA KERMESSE MUSICALE: NEL 2010 CONDUTTRICE, LA QUARTA DONNA DELLA STORIA (FESTIVAL DI SANREMO 2017, QUARTA SERATA 10 FEBBRAIO) - Tra poche ore va in onda su Rai 1 la quarta serata del Festival di Sanremo 2017 condotto da Carlo Conti e Maria De Filippi. Una serata nella quale ci saranno tantissimi ospiti di spessore tra cui la nota conduttrice televisiva italiana Antonella Clerici, al timone della fortunata trasmissione La prova del cuoco da ben 17 anni. Questa per la Clerici non è la prima esperienza con il Festival del Sanremo: nel 2005 ha affiancato Paolo Bonolis e Federica Fellini alla conduzione mentre nel 2010 è stata la conduttrice della kermesse sanremese. Prima di lei avevano condotto il Festival di Sanremo soltanto Loretta Goggi, Raffaella Carrà e Simona Ventura. Quella del 2010 è stata una buona edizione per il Festival come del resto raccontano i dati di ascolto che sono stati ritenuti piuttosto soddisfacenti. Peraltro l’anno seguente, nel 2011 ha presenziato la prima serata di quella edizione per un virtuale passaggio del testimone a Gianni Morandi.

ANTONELLA CLERICI, OSPITE DELLA KERMESSE MUSICALE: TRA POCO AL TIMONE DI STANDING OVATION (FESTIVAL DI SANREMO 2017, QUARTA SERATA 10 FEBBRAIO) - Antonella Clerici in questo periodo non è impegnata soltanto nella conduzione del suo programma più apprezzato ed amato, ma sta anche preparando il suo ritorno nella prima serata della Rai con la trasmissione Standing Ovation. Un format di genere talent, che stando alle anticipazioni che si leggono in queste ore sul web, dovrebbe essere dedicato al mondo della musica alla ricerca di nuovi talenti made in Italy. Probabile che la sua ospitata al Festival di Sanremo possa fungere da promozione per il nuovo programma. Intanto ad interessare riviste e siti che si occupano di gossip, è la sua storia d’amore con l’imprenditore genovese Vittorio Garrone con il quale recentemente ha trascorso un fine settimana a Parigi all’insegna del relax, della spensieratezza e dell’amore. I due piccioncini hanno peraltro voluto condividere questa esperienza con i propri fan per mezzo di foto pubblicate sui social.

ANTONELLA CLERICI, OSPITE DELLA KERMESSE MUSICALE: LA CARRIERA (FESTIVAL DI SANREMO 2017, QUARTA SERATA 10 FEBBRAIO) - Antonella Clerici è una celebre e simpaticissima conduttrice televisiva italiana. Nata a Legnano, il 6 dicembre del 1962, ha esordito come conduttrice e giornalista in reti locali minori, per poi debuttare nei palinsesti Rai già a partire dagli anni '80. Tra le sue esperienze più salienti, ricordiamo sicuramente "La prova del cuoco", nota trasmissione gastronomico-culinaria su Rai1 che intrattiene il pubblico da casa durante l'ora di pranzo. È impegnata con "La prova del cuoco" ormai dal 2000, facendo una breve pausa per via della sua gravidanza. Il treno dei desideri è stata una trasmissione andata in onda a partire dal 2006 fino al 2008 ottenendo dei riscontri molto positivi. Un altro programma legato alla Clerici ed ormai entrato nella storia della televisione italiana è "Ti lascio una canzone", programma andato in onda dal 2008 al 2012 su Rai1. È stato un vero e proprio talent show, che lanciava giovani talenti nel mondo dello spettacolo, a partire dai 10 anni in su, tra cui il celebre trio de Il Volo.

