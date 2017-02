Alessio Bernabei/ Sanremo 2017, attacco feroce al Dopofestival: lui in lacrime! Cosa c'è dietro?

Alessio Bernabei, a Sanremo 2017, feroci critiche dopo l'esibizione della cover: il cantante basito e in lacrime - Le critiche nel corso della terza serata del Festival di Sanremo non sono affatto mancate. Le cover non hanno riscosso tutte particolare successo, anzi, c'è chi ha ricevuto appellativi anche poco carini per l'esibizione. È il caso di Alessio Bernabei, l'ex leader dei Dear Jack che partecipa al suo terzo festival consecutivo. Come cover il cantante ex di Amici ha deciso di presentare un successo di Edoardo Bennato, beccandosi però dure critiche nel corso del Dopofestival. Ospite di Savino, un giornalista lo ha accusato di aver fatto un vero e proprio disastro: "Ma Edoardo Bennato lo sapeva che avresti cantato una sua canzone? Povero lui! Secondo me domani Edoardo Bennato ti aspetterà fuori al tuo hotel e non di certo per farti i complimenti. Direi che la tua cover è stata da arresti domiciliari" queste le frasi dette durante il Dopofestival a Bernabei, che è rimasto abbastanza sorpreso e senza parole.

Alessio Bernabei, a Sanremo 2017, feroci critiche dopo l'esibizione della cover: è il suo italiano ad attirare le critiche - Alessio Bernabei non è riuscito a rispondere alla durissima critica ricevuta, mentre Nicola Savino cercava di stemperare l'atmosfera. E se le critiche per la cover di Bennato non bastassero, Benabei ne ha ricevute molte altre anche per il linguaggio. Il "È come se io vorrei comunicare al pubblico" del cantante in diretta non è affatto passato inosservato, e ha scatenato i telespettatori. Sono così fioccati tweet di ammonimento nei confronti di Bernabei, volti a portarlo a ripassare un pò i verbi, soprattutto quando si ha a che fare con un contesto come questo. Critiche, forse, un po' troppo dure nei confronti di un ragazzo, sicuramente, molto emozionato in un contesto così importante. Non è tuttavia mancata la risposta di Alessio che, sempre su Teitter, ha commentato: "E grazie anche agli haters di Twitter che mi fanno capire ogni giorno quanto sono fortunato ad avere una vita!".

