BEAUTIFUL / Anticipazioni puntata 11 febbraio: il nonno di Heidi (Eric) ha paura per le sue pecorelle?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 11 FEBBRAIO: QUINN CONTRO TUTTI, MA COSA PENSA ERIC? - La puntata di Beautiful di domani pomeriggio sancirà l'inizio dei veri problemi per Steffy e i Forrester al gran completo. Quello che avrebbe dovuto essere il grande segreto di Eric e Quinn si trasformerà in breve tempo nel peggiore incubo per Steffy, con inevitabili ripercussioni anche nel suo rapporto con Wyatt. Quest'ultimo infatti non darà peso ai sospetti di Liam che cercherà di metterlo in guardia nei confronti della pericolosità di Quinn, ma come reagirà quando scoprirà che il fratello ci aveva visto giusto e che la madre si troverà a Montecarlo, pronta a combinarne un'altra delle sue? Domani a Beautiful vedremo Steffy furiosa dopo avere scoperto la reazione di Quinn ed Eric, e sarà pronta a dare battaglia alla suocera, intimandole di stare lontana dai Forrester. Ma come prenderà il nonno tale presa di posizione? Non dimentichiamo che, sebbene Eric abbia cercato di stare lontano da Quinn, i suoi sentimenti per l'amante sembreranno essere giorno dopo giorno sempre più forti. E se si trattasse di vero amore?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 11 FEBBRAIO: STEFFY DETTA I SUOI ORDINI - La puntata di Beautiful di domani sarà imperdibile, grazie allo scontro tragicomico tra Steffy e Quinn. Le due donne daranno vita ad un inseguimento che non potrà fare a meno di suscitare l'ilarità dei fans che d'ora in avanti dovranno fare i conti con un'immagine della Fuller decisamente diversa. Ma se da un lato sarà possibile assistere ad un vero incontro di pugilato per le due donne di Wyatt, dall'altro Steffy avrà le idee molto chiare: aveva chiesto in più modi alla suocera di stare lontana dalla sua famiglia e lei non le ha dato ascolto, arrivando persino ad amoreggiare con Eric. Per questo non dovrà più farsi vedere nè a Montecarlo, né tanto meno a Los Angeles. Dovrà uscire dalla vita di Eric immediatamente se non vorrà pagarne le conseguenze. Steffy, quindi, detterà i suoi ordini: ma cosa ne penserà il nonno a tal proposito? Non va dimenticato che l'ultima parola sarà comunque sua!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 11 FEBBRAIO: STEFFY E QUINN ALLE MANI - Andrà in onda domani l'ultima puntata settimanale di Beautiful nella quale Steffy si troverà faccia a faccia alla persona da lei più odiata. Avrebbe dovuto credere a Liam che l'aveva messa in guardia riguardo la presenza di Quinn a Montecarlo, ma le motivazioni di questa vacanza monegasca della Fuller saranno persino peggiori del previsto: dopo avere visto Eric baciare una donna misteriosa, Steffy la inseguirà per le vie di Montecarlo, mentre lei cercherà in tutti i modi di fuggire. Dopo una breve rincorsa, Steffy raggiungerà questa amante misteriosa ritrovandosi niente meno che di fronte alla suocera. La sua reazione sarà delle più rabbiose, al punto che la figlia di Ridge metterà le mani addosso a Quinn schiaffeggiandola in mezzo alla strada. Per lei sarà impossibile accettare che proprio la Fuller è l'amante misteriosa di Eric: ma come può essere arrivata a tanto? Come ha fatto Eric ad immischiarsi in una simile relazione?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 11 FEBBRAIO: LIAM CERCA L'APPOGGIO DI WYATT MA... - Mentre Steffy vivrà i momenti concitati con Quinn, nella puntata di Beautiful di domani vedremo Wyatt e Liam continuare la loro discussione. I due fratelli continueranno ad avere pareri discordanti sia nei confronti del proprio stile di vita sia verso Quinn Fuller. Liam continuerà a mettere in guardia il fratello, chiedendogli di contattare la madre a Los Angeles e accertarsi sui suoi veri movimenti. Sarà, infatti, certo di averla vista tra la folla della Promenade, ma queste parole continueranno ad essere sottovalutate da Wyatt che lo tratterà come un pazzo paranoico. Che ragione avrebbe Quinn di essere a Montecarlo? Lui prova una vera ossessione per la sua carceriera e avrà bisogno di cure per cercare di curare questo problema. Come sempre Wyatt non si smentirà, dimostrando di essere una persona fredda e troppo interessata alle apparenze. Ma presto sarà costretto a fare i conti con una sorprendente realtà.

