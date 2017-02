BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntate americane e italiane: matrimonio con sorpresa per Nicole e Zende

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: CONFERMATO IL MATRIMONIO DI ZENDE E NICOLE! - Gli spoiler relativi alle puntate di Beautiful della prossima settimana confermano il rumor presente già da qualche tempo relativo alla soluzione definitiva dei problemi di Nicole e Zende. La coppia non ha mai risolto le recenti incomprensioni, causate soprattutto dall'ennesimo tradimento del fotografo con Sasha e ogni tentativo di Zende di farsi perdonare non andrà a buon fine. Il tutto però giungerà alla svolta molto presto, in occasione della festa di San Valentino. A quanto pare, il giovane Forrester Dominguez riuscirà a fare brezza nel cuore dell'amata con una sorpresa romantica e ad ottenere da lei il perdono. Da lì al matrimonio il passo sarà brevissimo e non mancherà di una nuova bella notizia. Si parla infatti della presenza anche di Tony e Kristen Dominguez, che non potranno mancare ad un giorno tanto importante per il figlio. Anche Sasha farà parte dell'allegra brigata, rassegnandosi a perdere definitivamente il suo bel bocconcino Forrester?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 10 FEBBRAIO: STEFFY SCOPRE QUINN? - E' arrivato finalmente il giorno della verità per Quinn, che dovrà fare i conti con la sua idea di raggiungere Eric a Montecarlo. Il patriarca Forrester è stato molto felice di vedere la sua amante, riallacciando col lei i rapporti in precedenza chiusi attraverso una semplice email. Ma la coppia sarà consapevole di non potersi nascondere ancora a lungo nell'albergo in cui soggiornano anche Steffy, Wyatt e Liam. Per questo la Fuller si preparerà a tornare a Los Angeles e verrà accompagnata dall'amante fino all'entrata dell'hotel dove scambierà con lui un ultimo bacio appassionato prima della partenza. Ma questa romantica scena verrà vista da lontano da Steffy che, a causa del grande cappello che nasconderà il volto di Quinn, non riconoscerà la sua perfida suocera. Incuriosità riguardo la sua identità, deciderà di avvicinarsi a lei, ma allora perchè la donna fuggirà? Avrà qualcosa da nascondere?

