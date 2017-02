BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA SHOWGIRL ALLA SCOPERTA DELL’ISOLA CHE NON C’È CON SANTIAGO, FOTO (OGGI, 10 FEBBRAIO 2017) - Continua la vacanza di Belen Rodriguez, che in questo periodo si sta godendo qualche giorno di meritato riposo in un paradiso tropicale con il fidanzato Andrea Iannone e il figlioletto Santiago. Ogni giorno la showgirl argentina fornisce ai suoi fans su Facebook qualche foto ricordo che la immortala in spiaggia o durante qualche momento di relax. Gli scatti accendono spesso l’invida degli utenti del social network, che ovviamente farebbero volentieri a cambio con lei. A Belen però le critiche non sembrano importare più di tanto e imperterrita continua a pubblicare sui social le prove della sua felice vacanza in famiglia. L’ultimo scatto, in particolare, racchiude bene la poesia di un viaggio pieno d’amore. L a foto ritrae infatti il piccolo Santiago De Martino mentre cammina tra gigantesche palme in uno scenario incontaminato. Una foto molto artistica che mamma Belen ha commentato così: “L'isola che non c'è• #peterpan #santiago #tuttoéperte”. Clicca qui per vedere lo scatto che ha collezionato oltre 25mila like in un’ora.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA PUBBLICITÀ PER MARCIANO, VIDEO - Oltre ad essere una madre affettuosa Belen Rodriguez è anche una modella di grande fama e negli ultimi tempi ha fatto del suo meglio per sfondare anche all’estero dopo aver costruito il suo successo qua in Italia. Nei mesi scorsi l’abbiamo vista su diversi cartelloni in giro per il mondo grazie alla campagna di Guess by Marciano, di cui è testimonial. Ora che un nuovo anno è iniziato la collaborazione tra Belen e il brand continua e ieri la modella ha condiviso con i fans il video che presenta la collezione 2017: “La Bella Vita @belenrodriguezreal returns for the #Marciano Spring 2017 Collection alongside @stefanosalaontheroad. Photographed by @rayanayash set against the Sicilian Coast. Welcome to the ultimate escape”. Clicca qui per vedere il video.

