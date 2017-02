Bianca Atzei / ''Ora esisti solo tu'', dopo il ripescaggio si gioca le sue chance di vittoria (Festival di Sanremo 2017, quarta serata 10 febbraio)

BIANCA ATZEI, ''ORA ESISTI SOLO TU'': DOPO IL RIPESCAGGIO DI IERI SI GIOCA STASERA LE SUE CHANCE DI VITTORIA (FESTIVAL DI SANREMO 2017, QUARTA SERATA 10 FEBBRAIO) - Bianca Atzei si salva dal mini torneo eliminatorio con gli altri cantanti a rischio, indicati nella prima serata come i peggiori dell'edizione 2017 del Festival di Sanremo. Il nome di Bianca Atzei, quando è stato annunciato nella cosiddetta fascia rossa, è stato accompagnato da una reazione di stupore da parte del pubblico dell'Ariston. Evidentemente anche la prima esibizione di Bianca Atzei non era sembrata così negativa, come invece si è rivelata nel conteggio complessivo dei voti. Tuttavia ha dovuto rinunciare, come da regolamento, all'esecuzione della cover nella serata dedicata, dovendo cimentarsi nell'eliminatoria a sei con Ron, Giusy Ferreri, Nesli e Alice Paba, Raige e Giulia Luzi, Clementino. Quando il suo nome è apparso nella fascia verde, stavolta, è stato premiato con un applauso sonoramente udito anche da chi stava guardando la televisione da casa.

Bianca Atzei va avanti nella manifestazione e può continuare a cantare "Ora esisti solo tu" cercando di arrivare alla finalissima e giocarsi un posto tra le migliori. Bianca Atzei nella seconda esibizione di "Ora esisti solo tu" è sembrata notevolmente migliore rispetto alla prima esecuzione del pezzo. A dirla tutta, dopo le prime note ci si è subito chiesti perché Bianca Atzei si ritrovasse tra le peggiori a dover ricucire lo strappo. Nei momenti più delicati del suo brano, quando si alludeva alle dichiarazioni sentimentali, le inquadrature della Rai su Max Biaggi, il suo compagno, seduto in platea, hanno alimentato curiosità e al tempo stesso dolcezza. Sono quasi apparse come un videoclip girato in diretta, anche alla luce delle dichiarazioni rilasciate alla stampa. Bianca Atzei, infatti, aveva detto, che se Max non si fosse presentato a vederla, lei avrebbe rinunciato all'esibizione. Non si sa quanto quelle parole fossero uno scherzo e quanta verità, se pur ironica, ci fosse. Max Biaggi si è fatto trovare presente e alla fine del pezzo ha ricambiato con un applauso e con un'espressione del volto che faceva trasparire un notevole apprezzamento per la performance.

BIANCA ATZEI, ''ORA ESISTI SOLO TU'': DOPO IL RIPESCAGGIO DI IERI SI GIOCA STASERA LE SUE CHANCE DI VITTORIA (FESTIVAL DI SANREMO 2017, QUARTA SERATA 10 FEBBRAIO) - Bianca Atzei adesso dovrà proporre "Ora esisti solo tu" scongiurando, stavolta, l'eliminazione al Festival di Sanremo 2017. Speriamo che lo faccia senza particolari problemi, dal momento che la sua è una canzone orecchiabile e ben cantata, con un significato sentimentale che emerge con forza. Bianca Atzei difficilmente potrà essere indicata come vincitrici di questo Festival di Sanremo. È un peccato non aver potuto sentire la sua cover, essendosi dovuta esibire nel torneo eliminatorio diretto con gli altri cinque artisti a rischio. Magari la cover avrebbe rafforzato la sua presenza sul palco dell'Ariston, perché l'interpretazione canora è una dota che sicuramente non manca a Bianca Atzei. La sua voce è particolarmente struggente e pungente, con caratteristiche che sono in grado di farla riconoscere subito dopo le prime note. Bianca Atzei ha ancora un'opportunità e può provare a rilanciare ulteriormente. Manca quello scatto decisivo, per poterla collocare nella parte alta della classifica. Sanremo ci ha abituato anche ai colpi di scena e nulla, quindi, è perduto. La prossima esibizione sarà decisiva e Bianca Atzei dovrà dimostrare un progressivo miglioramento, cercando di enfatizzare le sue potenzialità e minimizzare i difetti del pezzo che non è il più bello del Festival. Va detto che la manifestazione sanremese spesso serve anche come trampolino di lancio per i brani che vengono trasmessi da radio e televisioni nei giorni e nei mesi successivi. Il successo non sempre è direttamente proporzionale alla posizione finale in classifica. ma sarebbe importante arrivare indenne alla serata conclusiva, in modo da massimizzare le possibilità di far apprezzare "Ora esisti solo tu". Essere ripescata significa cantare nuovamente. Con la prossima esibizione si riparte da zero e si possono rimescolare le carte.

© Riproduzione Riservata.