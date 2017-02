CHEF RUBIO, IL RICCO E IL POVERO: LO CHEF CI RACCONTA IL PROGRAMMA E I SUOI PROSSIMI PROGETTI (ESCLUSIVA, OGGI 10 FEBBRAIO 2017) - Chef Rubio su Nove anche stasera sarà protagonista con il nuovo reality show ''Il povero e il ricco''. Questa sera sarà accompagnato in un viaggio incredibile da Costantino della Gherardesca. Abbiamo chiacchierato con Chef Rubio che ci ha raccontato alcune cose particolari sul programma e sui suoi prossimi progetti. Ecco le sue parole: "Il ricco e il povero è stata un'esperienza lavorativa molto interessante, in un ambito nuovo e mai sondato. E' stato un piacere per me conoscere altri professionisti e vivere sfumature nuove di questa mia seconda pfoessione. Ho stretto molto con Rosolino e Pannofino con i quali ci sentiamo ancora tramite whatsapp, ma ho incontrato solo altre persone squisite veramente. Emozioni? Non mi emoziono da quando nel 1994 Roberto Baggio tirò alto sopra la traversa quel calcio di rigore nella finale dei Mondiali contro il Brasile. Comunque anche se abbiamo visto in televisione esperienze molto forti essendo un programma televisivo è tutto davvero molto tutelato. Non è come prendere uno zaino e partire verso paesi complicati e difficili. Progetti futuri? Piano piano li faremo uscire. Posso però dirvi che prima dell'estate andrò in onda su Discovery con un porgramma che spero possa suscitare molto inteeresse. Posso anticiparvi che sarà molto duro".

CHEF RUBIO, IL RICCO E IL POVERO: LO CHEF CI RACCONTA IL PROGRAMMA E I SUOI PROSSIMI PROGETTI. LA CARRIERA (ESCLUSIVA, OGGI 10 FEBBRAIO 2017) - Chef Rubio, al secolo Gabriele Rubini, nasce a Fracati il 29 giugno del 1983. Inizia la sua carriera da rugby fin da quando era ragazzo. Nel 2002 esordisce in Super 10 nel 2002 con la maglia del Parma. Fino al 2005 ottiene poi dei successi importanti con Rugby Roma fino al trasferimento in Nuova Zelanda per giocare a Wllington nel Poneke RFC. Inizia così a lavorare in un ristorante perchè non riceva uno stipendio fisso dalla sua squadra e lì nasce l'amore per la cucina. Tornato in Italia conclude la sua carriera tra Rovigo in Serie A e in Eccellenza con la Lazio. Frequenta il corso internazionale di cucina italiana all'Alma. Nel 2013 inizia la fortunata collaborazione con DMAX dove lancia il programma Unti e Bisunti. Scrive due libri di cucine, ma non abbandona il rugby. Conduce infatti il programma Il cacciatore di tifosi per portare la passione per il Sei Nazioni anche in Italia, lo fa su Discovery. Su DMAX intanto lavora come giudice nel talent show I re della griglia. In una stagione di Pechino Express inoltre spiega ai concorrenti come cucinare i suppli. Parte poi nel 2016 con il reality show Il ricco e il povero che andrà in onda proprio stasera su Nove. Tra le tante attività di Chef Rubio c'è anche quella di sostenitore di Never Give Up un'associazione no profit per lo studio e la cura di alcuni importanti disturbi del comportamento alimentare.

