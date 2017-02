CHIARA, “NESSUN POSTO È CASA MIA”: DOPO DIAMANTE SI GUADAGNERÀ UN POSTO TRA I PRIMI 16? (FESTIVAL DI SANREMO 2017, QUARTA SERATA 10 FEBBRAIO) - Passando il turno nella seconda serata del Festival di Sanremo 2017, Chiara si è guadagnata l’opportunità di cantare davanti alla platea dell’Ariston il brano da lei scelto per la serata delle cover, “Diamante” di Zucchero. La vincitrice di X Factor 2017 non ha vinto il premio in palio per la terza serata ma questa sera tornerà sul palco con il suo inedito e un obiettivo: aggiudicarsi un posto tra i primi 16 per avere accesso alla finale. I fans non vedono l’ora di riascoltare il suo brano: Chiara può contare sia sull'apprezzamento dei più giovani che degli adulti, essendo una cantante capace di ammaliare con la sua voce un pubblico di ogni età. La concorrenza è molto agguerrita e sarà difficilissimo ripetere il risultato del quinto posto di "Straordinario" ma Chiara ci riproverà con tutta la sua grinta. In ogni caso non sarà certo il piazzamento in classifica a determinare il successo del suo brano: casi importanti come quello di Vasco Rossi con “Vita spericolata” hanno infatti dimostrato che finire in fondo alla classifica non è per forza una condanna al dimenticatoio.

CHIARA, “NESSUN POSTO È CASA MIA”: LE ESPERIENZE ALL’ARISTON (FESTIVAL DI SANREMO 2017, QUARTA SERATA 10 FEBBRAIO) - Chiara Galiazzo, nota al pubblico semplicemente col nome di Chiara, approda a questa edizione del Festival di Sanremo con "Nessun posto è casa mia". Passa il turno nel corso della seconda serata dedicata ai big. Si tratta della terza partecipazione alla kermesse sanremese dopo il 2013 e il 2015, quando è arrivata rispettivamente ottava e quinta nella classifica generale. Il miglior piazzamento è stato ottenuto grazie al brano "Straordinario" che ha avuto un successo non solo in termini di riconoscimenti ma anche per radio e nelle vendite dei dischi. Chiara è diventata famosa dopo aver trionfato nell'anno 2012 nella sesta edizione del celeberrimo talent show musicale X Factor. La gavetta all'interno delle trasmissioni musicali accomuna molti dei talenti che recentemente si sono affacciati sul panorama sanremese. In questa edizione, in particolare, sono molti i giovanissimi a correre per un posto tra i migliori. Insieme ai ventenni e ai trentenni ci sono anche cantanti con un'esperienza ben più lunga, che rappresentano la cosiddetta vecchia guardia, basti pensare ad Al Bano, Ron, Paola Turci e Marco Masini. La proposta musicale, dunque, è molto variegata e Chiara dovrà sapersi inserire migliorando la performance se vuole ambire ad ottimo piazzamento.

CHIARA, “NESSUN POSTO È CASA MIA”: LA SUA CANZONE (FESTIVAL DI SANREMO 2017, QUARTA SERATA 10 FEBBRAIO) - Il brano "Nessun posto è casa mia" proposto da Chiara al Festival di Sanremo 2017 è una bella canzone, coinvolgente, che mette in primo piano i sentimenti e li esprime con la delicatezza della voce inconfondibile e pulita di Chiara. L'artista ha un timbro che si riconosce fin dalle prime note, caratterizzato da un'estensione vocale di primissimo ordine qualitativo, capace di dare un tocco in più grazie all'interpretazione sempre partecipata e sentita emotivamente. Sanremo è un palco difficilissimo, dove le esibizioni che richiedono uno sforzo canoro come quello della canzone di Chiara sono un azzardo, una scommessa da giocare con attenzione. In questa prima opportunità Chiara ha dimostrato ampiamente di potersi permettere quel rischio, grazie proprio alla sua voce straordinaria.

