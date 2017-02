COMPAGNIA KITONB/ Ospiti nella kermesse musicale: lo spettacolo del teatro estremo (Festival di Sanremo 2017, quarta serata 10 febbraio)

COMPAGNIA KITONB, OSPITI DELLA KERMESSE MUSICALE: IL TEATRO ESTREMO (FESTIVAL DI SANREMO 2017, QUARTA SERATA 10 FEBBRAIO) - Tra poche ore su Rai 1 va in onda la quarta serata del Festival di Sanremo 2017 condotta da Carlo Conti e Maria De Filippi. Una serata nella quale si deciderà il vincitore della categoria Nuove Proposte, i 16 finalisti della categoria Big ed inoltre si potranno apprezzare tantissimi ospiti, come la Compagnia Kitonb. Si tratta di una particolare compagnia di artisti che sperimenta nuove forme d’arte basate su danza aerea e numeri degni dei migliori acrobati circensi, il tutto reso ancora più ammaliante dal contributo offerto da giochi di colori, di luce e di forme. Un teatro estremo che sta riscuotendo grande successo in tutto il mondo, come del resto sottolineano i centinaia di spettacoli che sono stati proposti in tantissime città richiamando l’attenzione di un pubblico piuttosto vasto. Da sottolineare come alcune delle tecniche della Compagnia Kitonb siano state di fatto mutuate da quelle dell’arrampicata con evoluzioni davvero da togliere il fiato. In attesa di vederli all’opera sul palco dell’Ariston, scopriamo qualcosa di più sul conto della Compagnia Kitonb.

COMPAGNIA KITONB, OSPITI DELLA KERMESSE MUSICALE: LA CARRIERA (FESTIVAL DI SANREMO 2017, QUARTA SERATA 10 FEBBRAIO) - La Compagnia Kitonb nasce nell’anno 1998 grazie all’incontro artistico tra Angelo Bonello e Alberta Nunziante. Il loro progetto è quello di proporre opere di teatro estremo, ed in particolare sperimentando su numeri fatti di danza aera e più in generale di spettacolarizzazione delle performance. Nel 2005 il progetto Kitonb allarga i propri orizzonti grazie all’arrivo di Fabrizio Minasi diventando un vero e proprio laboratorio artistico che ha prodotto centinaia di spettacoli che sono stati visti da milioni di spettatori in tutto il mondo. Angelo Bonello è nato a Torino ma ora abita a Roma e nel corso degli anni ha creato e diretto oltre 150 tipologie di spettacoli che sono stati proposti in circa 300 città. Alberta Nunziante è invece nata a Trieste in una famiglia con l’arte nel dna. Si è dedicata alla danza contemporanea, al teatro e alla pittura. Alberta occupa il ruolo di Ceo e General Manager della Compagnia Kitonb. Hanno ruoli attivi in questo affascinante progetto oltre al già citato Fabrizio Minasi, che è special events manager anche Elisa Rocca come artistic consultant, Rosy Caruso come Production Coordinator, Davi Lamastra come Composer e Music Director e Giulio Calcinari come autore creativo.

© Riproduzione Riservata.