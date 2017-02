Carolyn Smith/ Ho sconfitto il tumore, ma non è finita. Il cancro può... (oggi, 10 febbraio 2017)

CAROLYN SMITH, LA COREOGRAFA SVELA: HO SCONFITTO IL TUMORE, MA... (OGGI, 10 FEBBRAIO 2017) - Ricordiamo in Italia Carolyn Smith per il suo ruolo da giudice nel talent show Ballando con le stelle. Questa splendida donna però ha dovuto affrontare una battaglia molto più pesante di un semplice programma televisivo, quella con il cancro. Ha però finalmente sottolineato di aver sconfitto questo male incurabile, ma di non potersi considerare guarita visto che comunque la possibilità di una recidiva sempre dietro l'angolo. Ecco le sue parole a Vanity Fair: "Il tumore non ce l'ho più, ma non posso dirmi guarita. Il pericolo di una recidiva c'è sempre. Ogni tre mesi devo fare un controllo. Per questo mi sono molto arrabbiata quando hanno scritto che ero guarita. Non è un messaggio corretto da dare. Dico alle donne malate di cancro di non piangersi addosso e di non avere vergogna della loro malattia. Il cancro è ancora un tabù, ma bisogna rompere questo silenzio. Non faccio mica il supereroe, dopo la mastectomia ho sofferto moltissimo e sono rimasta a lungo a letto. E' stato un inferno, non potevo muovermi".

CAROLYN SMITH, LA COREOGRAFA SVELA: HO SCONFITTO IL TUMORE, MA... LA CARRIERA DEL GIUDICE DI BALLANDO CON LE STELLE (OGGI, 10 FEBBRAIO 2017) - Carolyn Smith svela di aver sconfitto il tumore, ma di non potersi considerare guarita, visto che il pericolo di una recidiva può sempre essere dietro l'angolo. Andiamo a vedere un po' la carriera di questa splendida coreografa. Nata a Glasgow il 16 novembre del 1960 ha iniziato la sua carriera da ballerina classica a cinque anni. Intanto però diventa atleta di ginnastica artistica e atletica leggera diventando membro della nazionale scozzese. Dopo aver partecipato a campionati europei, mondiali e a Grandi Slam del circuito mondiale arriva in Italia per fare l'insegnante. E' diventata molto famosa nel nostro paese anche grazie al ruolo di giudice nel talent show della Rai ''Ballando con le stelle'' dimostrando grande carisma, competenza e soprattutto una forza fuori dalla natura anche nel momento più complicato della sua vita.

