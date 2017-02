Che Dio ci aiuti 4 / La salute di Emma peggiora, una nuova ragazza arriva in convento (oggi, 10 febbraio 2017)

CHE DIO CI AIUTI 4, LA SALUTE DI EMMA PEGGIORA (OGGI, 10 FEBBRAIO 2017) - Cosa accadrà nel prossimo episodio di Che Dio ci aiuti 4? La puntata andrà in onda domenica 12 febbraio e vedrà delle drammatiche situazioni in atto al convento gestito da Suor Angela. Innanzitutto la situazione di salute di Emma subirà un netto peggioramento, con il diabete che si aggrava ancora di più. Questo spaventa moltissimo Azzurra, che è molto tentata di dire alla figlia che in realtà è lei la madre: troverà il coraggio di farlo? Intanto la povera Emma vivrà ancora dei problemi molto gravi, ma non sappiamo ancora ovviamente di quale tipo. Nico invece inizia a uscire con Asia, dalla quale si sente molto attratto, sperando che sia stavolta la ragazza giusta per lui. Nella seconda puntata di Che Dio ci aiuti 4 invece, arriva una nuova ragazza, Ginevra, scappata di casa perché pensa che la madre si stia drogando nuovamente. Monica vuole conquistare un ragazzo e chiede aiuto a Nico.

CHE DIO CI AIUTI 4, LA SALUTE DI EMMA PEGGIORA, NICO ESCE CON ASIA (OGGI, 10 FEBBRAIO 2017) - Tutti adorano Che Dio ci aiuti 4, un telefilm carino e spensierato ma che allo stesso tempo affronta dei temi molto importanti e delicati. Anche per questo sono in molti ad apprezzarlo e a seguirlo, ed è facile volere bene ai personaggi che si susseguono nella serie televisiva. Ovviamente ci sarà una grande preoccupazione nella prossima puntata per Emma, le cui condizioni di salute si stanno aggravando moltissimo, tanto da far spaventare Azzurra. Probabilmente la donna deciderà di rivelare alla figlia che in realtà è lei la madre, anche se non possiamo sapere se Emma prenderà bene o male questa notizia. Come andrà invece la storia tra Nico e Asia? La ragazza ha perso la memoria e lui sembra davvero interessato, ma chissà che non accada qualcosa che rovini questa storia all'ultimo tra i due... pronti per un nuovo episodio ricco di colpi di scena?

© Riproduzione Riservata.