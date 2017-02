Chiara Galiazzo dimagrita/ Video, “dopo X-Factor presi 15 chili". La gaffe di Malgioglio: la stronca e non sa che sente tutto...

CHIARA GALIAZZO DIMAGRITA, IL BUIO DOPO X FACTOR (OGGI, 10 FEBBRAIO 2017) - Ha stupito tutti il grande dimagrimento di Chiara Galiazzo, ex vincitrice di X Factor, a Sanremo 2017: la ragazza è apparsa davvero in forma e ovviamente sono in tanti che sono andate a chiederle il motivo del suo dimagrimento. il segreto? Una vita molto più serena, libera dallo stress e, soprattutto, l'amore. Qual è stato il motivo del forte ingrassamento di Chiara? Sembra un forte stress a causa del suo lavoro ma anche le forti critiche fisiche che le venivano rivolte costantemente: "La pressione mediatica. Le critiche che arrivano, soprattutto dai social, sono devastanti. Da donna ho sofferto molto per quelle sull'aspetto fisico: i capelli, le braccia, le gambe. Da timida ho accentuato i miei modi goffi e tentato di coprirmi il più possibile per rendermi invisibile. Intanto mi riempivo di pizzette, anche 18 di fila. Ho preso 15 chili", ha confidato Chiara in una vecchia intervista a Vanity Fair.

CHIARA GALIAZZO DIMAGRITA, LA GAFFE DI CRISTIANO MALGIOGLIO (OGGI, 10 FEBBRAIO 2017) - Chiara Galiazzo sembra ad aver ritrovato, oltre che la forma fisica, anche la sicurezza in se stessa. In collegamento da Sanremo con la trasmissione La vita in diretta, la cantante ha ascoltato Cristiano Malgioglio parlare della canzone che ha presentato al festival la canzone "Nessun posto è casa mia". Pensando di non essere in diretta con Chiara, Malgioglio ha detto che sì la cantante è molto brava, ma che la sua canzone era una "nenia di Natale": tradotto, una lagna mortale. Peccato che dall'altra parte ci fosse Chiara, che però ha precisato che lei adora la sua canzone e che ha deciso di portarla a Sanremo 2017 già dal primo momento in cui l'ha cantata. Una risposta forte e decisa che è sintomo del fatto che la cantante ha ritrovato completamente la sicurezza in se stesse e che le critiche oggi, non le fanno male come accadeva ieri. Chiara per qualche anno è scomparsa dalle scene proprio per questo motivo, ma oggi è più forte di prima. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI MALGIOGLIO CHE PARLA MALE DELLA CANZONE DI CHIARA CON LEI IN COLLEGAMENTO

