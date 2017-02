ELODIE / Tutta colpa mia ha convinto tutti. La sua grinta la porterà in finale? (Festival di Sanremo 2017, quarta serata 10 febbraio)

ELODIE, TUCCA COLPA MIA, COME LA CAVERÀ STASERA? (Festival di Sanremo 2017, quarta serata 10 febbraio) - Elodie ha esordito al Festival di Sanremo 2017 con il pezzo "Tutta colpa mia" e la ritroveremo questa sera, 10 febbraio a lottare per ottenere uno dei sedici posti per la finale . Nel corso della prima serata è passata senza alcun problema alla fase successiva, salvandosi dal rischio di eliminazione, a differenza dei colleghi Giusy Ferreri, Ron e del rapper Clementino, che invece ieri hanno dovuto affrontare il mini torneo che gli avrebbe permesso di andare avanti nella manifestazione. Elodie è salita sul palco dell'Ariston con carattere, dimostrando di poter ambire al podio. Fino all'esibizione della Mannoia è apparsa la migliore, poi l'esperienza e la grinta di Fiorella Mannoia probabilmente hanno rimesso in discussione le gerarchie. Il brano di Elodie presentato in gara tra i big è stato scritto da Emma Marrone, sua amica e primo sponsor di un talento straordinario, che unisce alla musica leggera un elemento aggiuntivo, che attraversa stili molto diversi, dal soul al jazz passando per il pop, le due si sono incontrate ad Amici, dove il giovane talento è arrivata seconda, dopo Sergio, altro campione in gara a Sanremo.

ELODIE, TUCCA COLPA MIA, COME LA CAVERÀ STASERA? (Festival di Sanremo 2017, quarta serata 10 febbraio) - Elodie è un'interprete a 360 gradi, capace di stupire per l'estensione vocale, per il timbro e per la precisione nell’esecuzione. Il pubblico ha accompagnato il nome di Elodie rispondendo sempre con gli applausi, segno evidente che la performance è stata più che positiva. Elodie è una ragazza che deve la propria fortuna ai talent show e che proprio in Emma Marrone trova il primo stimolo per emergere. Questa canzone è apparsa particolarmente adatta alla voce di Elodie, che l'ha interpretata in modo egregio. Di Elodie sappiamo che è una ragazza molto emotiva, ma anche molto aggressiva nel temperamento canoro. Queste due caratteristiche, unite, possono miscelarsi in un vortice di energia e di sentimento, precisamente ciò che serve per trasmettere al grande pubblico la forza di una canzone. Elodie ha messo in mostra un look giovane e moderno ma non invadente, nonostante la stravaganza e il colore della capigliatura rosa sfumato. Anche l'abito è stata una scelta azzeccata, poiché ha dato carattere e stile al suo personaggio. L'attenzione dell'ascoltatore era sempre e comunque concentrata sulla performance, proprio perché la voce è stata tuttavia l'elemento fondamentale.

ELODIE, TUCCA COLPA MIA, COME LA CAVERÀ STASER A? (Festival di Sanremo 2017, quarta serata 10 febbraio) -Elodie ha continuato il suo cammino nella manifestazione di Sanremo 2017 portando nella serata delle cover il pezzo di Cocciante intitolato "Quando finisce un amore". La cantante ha detto che si è trattato di una vera e propria prova anche per lei e che ha voluto cimentarsi in un brano che ama particolarmente e che non è comunque affatto semplice da eseguire. Elodie, in perfetto stile talent show, emerge proprio nei contesti che la vedono messa sotto esame. Sicuramente Cocciante è un test parecchio difficile da superare che Elodie si è apprestata ad affrontare con determinazione. Il passaggio alla fase finale della gara era praticamente scontato. Elodie, però, non si limiterà a fare presenza a Sanremo e ambirà sicuramente alle posizioni migliori della classifica generale. I giornalisti, che avevano avuto il privilegio di ascoltare con anticipo i brani, si sono detti piacevolmente stupiti della esibizione di Elodie. Sebbene la canzone non fosse apparsa troppo calzante per un'interprete ad ampio raggio come la giovane romana, rischiando di appiattire un talento che invece sarebbe dovuto esplodere, nella serata inaugurale è stata proprio la stessa Elodie a ribaltare i giudizi. La sua interpretazione è stata impeccabile, senza far trapelare alcuna incertezza, con la classica grinta e passione di una giovanissima e promettente artista

