Elodie e Lele stanno insieme / Prima la conferma al Dopofestival, poi l'incontro 'segreto' dietro le quinte

Elodie e Lele stanno ancora insieme: arriva la conferma al Dopofestival, poi Lele scappa da lei - Tutti i dubbi degli ultimi giorni sulla storia d'amore tra Elodie Di Patrizi e Lele Esposito sono stati spazzati via nel corso della puntata del Dopofestival andata in onda ieri, subito dopo la serata dedicata alle cover. Ospite di Nicola Savino, Lele ha rotto il silenzio in diretta sul legame esistente con la bella cantante dai capelli rosa di fronte alla domanda curiosa nata in studio: "Si, Elodie è la mia fidanzata!" ha dichiarato il cantante. Altro che voci su presunte tensioni nella coppia: Elodie e Lele si amano e sono più che felici insieme. Si tratta comunque di una settimana molto particolare e davvero impegnativa per i due cantanti ex di Amici di Maria De Filippi. Tanto è che dagli addetti alla Stampa presenti in studio si fa improvvisamente presenta l'assenza di Lele che, fino a poco fa, era tra gli ospiti. "Volevo far notare che Lele è andato via improvvisamente, credo sia ora nello stand di Elodie. - si ipotizza ancora nello studio del Dopofestival, e ancora - I due in questi giorni hanno pochissimo tempo per stare insieme, quindi avrà sicuramente approfittato di questo momento per stare un pò con lei".

Elodie e Lele insieme, al Dopofestival la conferma: le parole del cantante e la decisione comune - La storia continua e a gonfie vele tra Elodie e Lele. Proprio nel corso del Dopofestival si fa presente di come, in questi giorni impegnatissimi, i due non si vedano mai e per questo, ogni piccolo momento libero, è buono per stare insieme. Un amore speciale che abbraccia la scelta di non essere mediatico ed esposto ai riflettori. "Rispetto il sentimento condiviso di proteggerci. Se vogliamo fare questo percorso artistico la nostra vita privata deve rimanere fuori, non può contaminare o essere contaminata" - queste infatti le parole con le quali Lele, a Vanity Fair, ha parlato della sua Elodie - "Se ci credi in questo amore, e vuoi bene a quella persona, è giusto che tu abbia questo senso di tutela". Tutelarsi e proteggersi, soprattutto da un mondo come quello dello spettacolo: è questa la scelta di Elodie e Lele che, condivisibile o meno, li ha portati alla crazione di un legame stabile e per nulla o poco messo in difficoltà dagli ostacoli che, inevitabilmente, un mondo come questo mette lungo la loro strada.

