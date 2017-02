Enrico Brignano diventa papà/ Flora Canto sta per partorire: arriva Martina, foto (Oggi, 10 febbraio 2017)

ENRICO BRIGNANO E FLORA CANTO GENITORI: STA PER NASCERE MARTINA – L’attesa sta per terminare. Enrico Brignano e Flora Canto diventeranno genitori tra pochissimo. L’attore, infatti, ha annunciato l’imminente lieto evento pubblicando su Instagram uno scatto in compagnia della compagna prima di entrare in sala parto. “Ci siamo tra pochi minuti nasceranno un nuovo papà e una nuova mamma”, ha scritto l’attore al settimo cielo per la nascita imminente della sua prima figlia. La piccola si chiamerà Martina come ha già rivelato l’attrice ed ex tronista di Uomini e Donne e sarà il frutto di un grande amore che ha donato gioia e serenità sia a Flora Canto che ad Enrico Brignano. La nascita di Martina, infatti, è un evento che l’attore attende con trepidazione. Dal palco del teatro Ariston dove è salito in compagnia degli amici Gabriele Cirilli e Flavio Insinna, Brignano si è lasciato andare ad una dedica per la compagna dimostrando di essere davvero felice per l’imminente paternità. “Ti amo”, ha detto dal palco dell’Ariston non nascondendo l’emozione per l’amore che sta vivendo.

ENRICO BRIGNANO E FLORA CANTO GENITORI: PRIMA LA NASCITA DI MARTINA E POI LE NOZZE – Felici e innamorati, Enrico Brignano e Flora Canto, dopo la nascita di Martina, hanno intenzione di allargare ancora la famiglia e convolare a nozze. Ad annunciarlo in una recente intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi è stata proprio la Canto che, al settimo cielo per il momento magico che sta vivendo, ha dichiarato: “Ci sposeremo, come nei film: in spiaggia, con pochi amici, con Martina che porta le fedi. E non vogliamo che Martina sia figlia unica; Enrico non è un ragazzino, quindi non aspetteremo molto a fare un altro figlio”. Grandi progetti privati, dunque, per Flora Canto che, per il momento, non tornerà a lavoro non volendo perdersi le prime volte della sua Martina: “Per un po’ voglio godermi Martina e tutte le sue prime volte, poi ricomincerò: non sono mai stata ferma così a lungo, mi pesa. I tempi sono maturi anche per lavorare con Enrico: finora abbiamo evitato, non volevo sembrare raccomandata, ma adesso non dobbiamo più dimostrare nulla a nessuno”.

