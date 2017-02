Ermal Meta e Emma fidanzati? / Il gossip si scatena anche al Dopofestival: la risposta del cantante è chiara

Ermal Meta ed Emma Marrone hanno avuto un flirt? Il cantanta in gara a Sanremo 2017 dice la sua nel corso del Dopofestival - Ermal Meta e Emma Marrone hanno avuto un flirt? Un gossip che si è già diffuso qualche tempo fa e del quale si torna a parlare ora che il cantante è in gara al Festival di Sanremo 2017. È stato il portale Dagospia a lanciare l'indiscrezione secondo la quale tra i due cantanti ci fosse del tenero - "C'è chi dice ci sia una grande simpatia tra il cantante Ermal Meta, tra poco in concorso al Festival di Sanremo con la canzone "Vietato Morire", e la collega Emma Marrone: i due avrebbero molte affinità elettive, soprattutto musicali. Questo è stato riferito da alcuni fan della cantante che non vedono l'ora di accasarla..." - si legge infatti, dichiarazioni che hanno trovato però risposta quando Ermal Meta, sui social, ha smentito tutto con un eloquente "Leggo ca**ate!". Si è tornato a citare di Ermal e il possibile flirt con la Marrone nel corso del Dopofestival seguito alla terza serata del Festival di Sanremo, durante il quale è arrivata l'ennesima smentita.

Ermal Meta chiarisce sul gossip riguardanet Emma Marrone e si prepara alla semifinale del Festival di Sanremo 2017 - È stato proprio Ermal Meta, di fronte all'imitazione del direttore di Dagospia, a ritirare fuori la cosa e a dichiarare in modo scherzoso che fosse una semplice invenzione giornalistica. Ermal ed Emma non sono affatto legati sentimentalmente e, anzi, entrambi sono totalmente concentrati sulla musica. Ermal Meta, nel corso della terza serata del Festival di Sanremo, è infatti riuscito ad aggiudicarsi la vittoria per la gara delle cover, con la canzone di Modugno "Amara terra mia". Una grande soddisfazione per il giovane cantante che potrebbe essere la vera rivelazione di questo festival. Questa sera si giocherà infatti la semifinale dei Campioni, durante la quale saranno eliminati altri quattro cantanti, portando il numero dei finalisti al 16. Ermal Meta ce la farà ad aggiudicarsi un posto tra loro? Le probabilità sono davvero molte.

