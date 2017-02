FABRIZIO MORO / Con il suo brano ''Portami via'' continuerà la gara? (Festival di Sanremo 2017, quarta serata 10 febbraio)

FABRIZIO MORO, ''PORTAMI VIA'' (FESTIVAL DI SANREMO 2017, QUARTA SERATA 10 FEBBRAIO) - Sanremo 2017 nella prima puntata di grande successo ha visto esibirsi 11 big, tra cui Fabrizio Moro, che un Sanremo nella categoria giovani lo ha vinto circa 10 anni fa con il brano "Pensa", uno dei brani che lo consacrò nella musica italiana. A distanza di dieci anni Fabrizio è maturato, ha partecipato ad altri festival (senza vincere) e ora è anche giudice di canto nella trasmissione Mediaset di Maria De Filippi, "Amici". Questa maturazione la si può evincere ed è evidente dalla canzone presentata in questo Festival, "portami via", una canzone piena di significato, toccante, che sa far emozionare, e che combacia benissimo con la voce graffiante di Fabrizio Moro, che ieri durante la prima puntata ha ottenuto moltissimi consensi, classificandosi infatti tra le 8 canzoni che possono continuare la gara.

FABRIZIO MORO, ''PORTAMI VIA'': APPREZZATO ANCHE SUI SOCIAL (FESTIVAL DI SANREMO 2017, QUARTA SERATA 10 FEBBRAIO) - Una performance, quella del cantautore romano, che è stata davvero impeccabile, e tutti all'Ariston hanno apprezzato. Apprezzamenti sono arrivati anche dal pubblico dei Social, che ha rivolto a Fabrizio Moro complimenti e lodi, e quasi tutti tra critica, giornalisti e spettatori sono stati concordi nel dire che sul palco dell'Ariston quest'anno si è vista finalmente la consacrazione definitiva di questo cantante. A dimostrazione del successo che già sta ottenendo la canzone "Portami via" basta guardare i numeri su Youtube. Il video ufficiale, pubblicato nella giornata dell'8 febbraio, in poche ore ha ottenuto circa 100.000 visitatori e migliaia di condivisioni, a significare che il brano piace parecchio. La vittoria del Festival di Fabrizio non sembra un utopia, e anzi, i buoni auspici ci sono tutti dopo la prima puntata. Stonature praticamente assenti, capacità di emozionare, voce che entra dentro, e presenza scenica perfetta. Sembra che ormai anche i pochi difetti che aveva Fabrizio siano definitivamente scomparsi, per lasciar posto semplicemente all'emozione e agli applausi.

FABRIZIO MORO,''PORTAMI VIA'': ARRIVERA' ALLA FASE FINALE? (FESTIVAL DI SANREMO 2017, QUARTA SERATA 10 FEBBRAIO) - Ci si aspetta sicuramente che il cantautore italiano continui il suo percorso a Sanremo in modo ottimale, e nell'esibizione di venerdì si avrà l'opportunità di riascoltare il meraviglioso brano, vedendo se riuscirà ad arrivare alla serata finale di sabato, oppure sarà eliminato precocemente. Giovedì, invece, Fabrizio Moro ha avuto l'opportunità di farsi vedere come artista maturato anche al di fuori delle sue canzoni. Infatti, si è visto il cantante, come tutti gli altri big in gara, alle prese con una cover, che in questo caso è una meravigliosa canzone di Francesco De Gregori, ovvero "La leva calcistica della classe '68", un brano storico, importante, difficile da interpretare, e che Fabrizio Moro proverà ad eseguire nel migliore dei modi, provando anche in questa occasione a riscuotere consensi e commenti positivi, e perché no, ad emozionare il pubblico.

