FORTITUDE 2 / Anticipazioni del 10 febbraio 2017: Natalie trova un sospettato, ma...

FORTITUDE 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, venerdì 10 febbraio 2017, Sky Atlantic trasmetterà il terzo episodio di Fortitude 2, in prima Tv assoluta. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: Dan (Richard Dormer) viene ricoverato in ospedale in stato d'incoscienza ed il medico rivela una forte quantità di veleno nel suo sangue, che fanno ipotizzare ad un possibile suicidio. Intanto, Petra (Alexandra Moen) ed il collega proseguono le indagini sulla vittima ritrovava senza testa, ma l'agente rimane sconvolta quando trova un oggetto con uno stemma all'interno dell'appartamento dell'uomo. Sarinda (Parminder Nagra) invece viene informata che la vespa prelevata nei ghiacciai non trasporta alcuna sostanza nociva, ma si rifiuta di rivelare i test al resto dello staff, come invece vorrebbe Natalie (Sienna Guillory). Crede infatti che sia imminente una catrastrofe ambientale. Al porto, Lamont (Steve Toussaint) rivela a Michael (Steve Toussaint) di essere stato lui ad incendiare la barca, per evitare che uscisse in mare rischiasse la vita, ma viene allontanato. Intanto, Hildur (Sofie Gråbøl) viene ripresa duramente dal capo per aver acconsentito ad erogare il carburante, contravvenendo così ad una direttiva dall'alto. Le annuncia inoltre che il suo incarico è sospeso e che si occuperà lui a ricoprire il ruolo di Governatore in attesa di un'altra nomina. Più tardi, mentre parla con Dan delle ultime novità, il marito subisce un'emorragia interna e deve essere intubato. Petra invece raggiunge la fidanzata del fratello, temendo che sia coinvolto in un brutto giro, ma sccopre che in realtà è stata lei a compiere qualcosa di illecito. La scuola elementare viene invece evacuata a causa di un orso, ma Michael impedische che uno dei bambini all'interno venga ucciso. Durante il controllo dell'animale, lo staff medico nota tuttavia che è infetto e Sarinda gli suggerisce di trovare un animale con le stesse caratteristiche, ancora vivo. Mentre la moglie di Michael perde ogni speranza di trovare una cura, la paziente misteriosa riprenderà coscienza per qualche minuto. Petra invece si presenta al porto e preleva Rune per portarlo alla Centrale. Intanto, Ingrid (Mia Jexen) scopre che la fiaschetta della prima vittima contiene del succo di renna e il sospettato principale diventa Tavrani (Ramon Tikaram). Quando Eric (Björn Hlynur Haraldsson) si presenta nel suo laboratorio, scopre invece che nasconde nel frigo la testa mozzata della vittima, ma l'uomo lo colpisce alla testa con il calcio della pistola e lo tramortisce.

FORTITUDE 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 10 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 3 - Nel terzo episodio di Fortitude 2, la squadra dovrà fare i conti con uno scenario completamente diverso. Le ipotesi finora avanzate dallo staff medico potrebbero rivelarsi del tutto errate. Sarà davvero così? Rimane ancora da appurare se la paziente misteriosa è infetta oppure no, cosa di cui la scienziata sembra essere convinta. Natalie e Vincent saranno inoltre costretti a raggiugere il deserto per seguire alcuni indizi del loro caso. La polizia rintraccia finalmente un sospetto, ma alcuni eventi oscuri porteranno i due agenti a rimettere in discussione tutto. Che cosa succederà?

