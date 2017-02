FRANCESCO GUASTI / Nuove proposte, con”Universo” prova a vincere nella kermesse (Festival Sanremo 2017, quarta serata 10 febbraio)

FRANCESCO GUASTI, IN GARA TRA LE NUOVE PROPOSTE A SANREMO: VOCE GRAFFIANTE DA BRIVIDI (FESTIVAL SANREMO 2017, QUARTA SERATA 10 FEBBRAIO) – Tra poche ore va in onda il penultimo appuntamento con l’edizione 2017 del Festival di Sanremo condotto su Rai 1 dalla strana coppia composta da Carlo Conti e Maria De Filippi. Una quarta serata nel corso della quale verrà deciso il vincitore delle Nuove proposte che vede in lizza anche il giovane cantautore toscano Francesco Guasti con il pezzo Universo. Guasti ha presentato il brano al pubblico dell’Ariston e a quello collegato da casa nella seconda serata, proponendo una performance gagliarda, mettendo tanta grinta e voglia di emozionare. Una performance che è piaciuta grazie al suo particolare timbro di voce piuttosto graffiante che ben si è sposato con il brano. Per l’ex concorrente di The Voice of Italy è quindi arrivata una qualificazione alla finalissima dopo che nei tre precedenti anni vi ha tentato vanamente senza riuscirvi, fermandosi molto prima. Il pubblico e la sala stampa, ha valutato positivamente il brano per cui di diritto viene inserito nella lista dei papabili per la vittoria.

FRANCESCO GUASTI, IN GARA TRA LE NUOVE PROPOSTE A SANREMO: I COMMENTI SUI SOCIAL (FESTIVAL SANREMO 2017, QUARTA SERATA 10 FEBBRAIO) – Francesco Guasti è uno dei quattro finalisti dell’edizione 2017 del Festival di Sanremo nelle sezione Nuove proposte con la canzone Universo. Un brano che lui stesso ha definito una sorta di supporto alla generazione dei trentenni alle prese con molteplici difficoltà nell’odierna società in cui le possibilità di emergere o semplicemente di lavorare sono pochissime. Guasti partendo dalle difficoltà nell’entrare alla fase finale di Sanremo nei passati anni, invita tutti a non mollare e a continuare a credere nei propri sogni. La canzone ha dunque un bellissimo testo, carico di significato che è stato molto apprezzato dal popolo della rete. Infatti sui sociali si leggono in stragrande maggioranza, commenti positivi sulla performance di Guasti: “Grandissimo Guasti, mi piace dai tempi di The Voice, bellissima voce e bel pezzo”, “Merita di vincere direttamente! Pezzo fortissimo, pelle d’oca” e “Pezzo stupendo, uno dei migliori proposti dai giovani negli ultimi anni”.

© Riproduzione Riservata.