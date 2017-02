FRATELLI D'ITALIA/ Su La7 il film con Christian De Sica, Jerry Cala' e Massimo Boldi (oggi, 10 febbraio 2017)

FRATELLI D'ITALIA, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 10 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Fratelli d'Italia, il film in onda su La7 oggi, venerdì 10 febbraio 2017 alle ore 23.00. Una pelicola comica del 1989 il quale vede alla regia Neri Parenti e come sceneggiatori i fratelli Vanzina. Il cast è composto da attori molto famosi tra cui Christian De Sica, Jerry Cala', Massimo Boldi, Nathalie Caldonazzo, Massimo Serato, Gian Fabio Bosco, Fabrizio Bracconieri, Gloria Paul, Sabrina Salerno, Angelo Bernabucci e Maurizio Mattioli. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

FRATELLI D'ITALIA, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 10 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il film è suddiviso in tre episodi, dove vi è il protagonista che sistematicamente si imbatte in equivoci e situazioni comiche e paradossali, unico legame tra gli episodi sconnessi tra loro è una semplice auto. Nel primo episodio, troviamo Cesare un commesso romano che sogna una vita fatta di lusso e sfarzo, il quale è in procinto di partire in vacanza per la Sardegna con i suoi amici e per un pelo perde il traghetto per l'isola. Fortunatamente quest'ultimo si imbatte nella bella Turchese, figlia di un ricco imprenditore, la quale pensa che Cesare sia un noto industriale. Proprio grazie a questo equivoco Cesare riuscirà a godersi le meritate vacanze a bordo di un panfilo in Costa Smeralda, sul finale dell'episodio, il protagonista incontra i suoi amici per puro caso. Inizialmente restio a farsi riconoscere per non essere smascherato da Turchese, quest'ultimo cede ai suoi amici e ritorna alla sua condizione di romanaccio. Il secondo episodio vede come protagonista Roberto, dongiovanni impenitente il quale prova in tutti i modi a sedurre Michela la moglie del suo capo, il Signor Sauli che lo prende in simpatia e vuole offrirgli addirittura una promozione a lavoro. Avendo scommesso con i suoi amici di riuscire a sedurre l'avvenente Michela, Roberto riesce a convincere la donna ad allontanarsi dalla città e a partire con lui verso un hotel fuori dal centro, l'occasione è giusta a causa di un viaggio di lavoro che terrà ben impegnato il Signor Sauli. Come da tradizione, non manca il classico equivoco ed i due fuggiaschi si ritroveranno lo stesso Sauli nel medesimo hotel dove avevano intenzione di passare la notte. Roberto rinuncia alla sua fatidica impresa e perde la scommessa, ma un incontro con Michela rinnoverà la sua attitudine da dongiovanni. Nel terzo episodio troviamo Carlo, ragioniere milanese e super tifoso dell'Inter il quale per la prima volta, decide di raggiungere in trasferta a Roma, la sua squadra del cuore e per farlo, a causa di uno sciopero aereo noleggia un'auto. Il ragionere per caso si imbatte in due ultras romani ed ex galeotti, Romolo e Remo, durante il viaggio Carlo si finge un fedele della Roma pur di evitare malintesi ma una volta arrivato allo stadio non riesce a resistere e ad esultare per la sua amata Inter. Il povero Carlo per questo motivo e per successivi equivoci finirà per essere aggredito non solo da entrambe le tifoserie ma anche dai poliziotti.

© Riproduzione Riservata.