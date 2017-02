Fabio Ferrara e Claudia Galanti / Uomini e Donne, è nata una nuova coppia? (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: FABIO FERRARA, LE FOTO CON CLAUDIA GALANTI SCATENANO I RUMORS – Mentre Ludovica Valli si dedica alla sua vita professionale e ad Antonio Mirante, portiere del Bologna con cui è nato un rapporto speciale, Fabio Ferrara torna ad essere il protagonista del gossip intorno a Uomini e Donne. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, insieme ad altri protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi, ha partecipato all’esclusivo party che si è tenuto a Sanremo martedì 7 febbraio. Se tuttavia, gli altri tronisti e corteggiatori hanno trascorso la serata tra loro, Fabio Ferrara ha preferito la compagnia di Claudia Galanti. L’ex fidanzato di Ludovica Valli, infatti, ha cenato in compagnia della showgirl con cui è stato immortalato in foto che stanno facendo il giro del web. Chi li ha visti da vicino assicura che tra i due c’era molto feeling. Solo un’amicizia o qualcosa di più quello che lega Claudia Galanti e Fabio Ferrara? I diretti interessati, per il momento, non hanno rilasciato dichiarazioni. La sensazione, però, è che l’ex corteggiatore e la Galanti abbiano semplicemente trascorso una serata allegra e spensierata. L’ex fidanzato di Ludovica Valli, dopo la fine della storia d’amore con quest’ultima, non sembra ancora pronto per tuffarsi in una nuova relazione e chissà che nei prossimi mesi non possa tornare nel programma che lo ha reso popolari come tronista.

