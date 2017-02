Faccia da Festival, cos’è?/ Maria de Filippi con “i dentoni” a Sanremo 2017: tributo a Tina Cipollari?

Maria De Filippi stupisce tutti con la 'Faccia da Festival': di cosa si tratta? Carlo Conti e il pubblico divertiti - "Accompagna il festival da 67 anni, c'è sempre stata e tu non l'hai mai presentata finora" è così che Maria De Filippi, prima di dare il via alla gara tra i Campioni giunti alla quarta serata del Festival di Sanremo, ammonisce Carlo Conti. "Stai parlando della musica?" ipotizza allora il conduttore, sbagliando, perchè Maria svela che sta parlando della 'faccia da festival'. Cos'è la faccia da festival? La De Filippi lo spiega brevemente: "La faccia da festival ce l'hai se una canzone ti piace, se una canzone ti piace meno o per nulla. La faccia da festival è sempre la stessa". Insomma, qualsiasi cosa accada nel corso della kermesse canora, la faccia da festival è sempre identica, impassibile, quasi disinteressata. Ma il clou della spigazione della conduttrice arriva quando dichiara di voler far vedere in prima persona il volto di cui parla: ed eccola girarsi di spalle al pubblico per rigirarsi con una dentiera finta e sorridente.

Maria De Filippi emula Tina Cipollari con la "dentiera" al Festival di Sanremo 2017 - Carlo Conti divertito ed incredulo mentre un'inedita Maria De Filippi mostra quella che per lei è la 'faccia da festival'. Inevitabile non portare alla mente lo sfottò di Tina Cipollari a Uomini e Donne nei confronti della sua rivale Gemma Galgani. Anche l'opinionista, nelle ultime puntate, indossa una finta dentatura, emulando l'intervento ai denti che la Galgani ha ottrenuto grazie a Selfie. Anche il pubblico di Sanremo sorride quando, invitata da Conti, Maria presenta il primo Campione della serata - Ron - senza togliere la dentatura finta e mostrando grandi difficoltà. Un inizio sicuramente simpatico per questa quarta serata e semifinale del Festival di Sanremo, e che contagia anche Carlo Conti che, subito dopo l'esibizione di Ron, segue l'esempio di Maria De Filippi e indossa anche lui l'ormai famosa 'faccia da festival'. Pochi minuti ed è già un vero tormentone.

© Riproduzione Riservata.