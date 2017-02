Fedez / News: come uno scolaretto e senza tatuaggi, il rapper protagonista di un nuovo spot! Video (oggi, 10 febbraio 2017)

FEDEZ, NEWS: COME UNO SCOLARETTO E SENZA TATUAGGI, IL RAPPER PROTAGONISTA DI UN NUOVO SPOT! VIDEO – Fedez sarà il protagonista di uno spot in uscita nelle prossime settimane? Un simpatico video pubblicato ieri dal rapper sul suo profilo Instagram, sembra voler suggerire ai tanti fan in rete proprio questo. Ma a catturare i follower non è stata la notizia in sé, bensì una parte del filmato che Fedez ha scelto di condividere per strappare un sorriso a tutti gli internauti in ascolto. Il filmato lo ritrae seduto in maniera composta su un divano, privo dei suoi numerosi tatuaggi e vestito con quella che sembra essere una perfetta divisa da scolaretto, e il tutto mentre una simpatica nonna, vestita in abiti sportivi, dà vita a una divertentissima coreografia in stile rap. Fedez, ripreso dalle telecamere, non sembra fare una piega, e non può fare altro che stringere fra le mani il suo taccuino azzurro. "Va be raga è lo spot più bello del mondo, sto male", dice la voce del rapper nel video, che come si può immaginare, già a soli 5 minuti dalla sua pubblicazione, aveva collezionato oltre 12 mila like. E non sono mancati i commenti pieni di ironia dei suoi tanti follower , che di certo non sono abituati a vedere Fedez in una veste tanto insolita. "Ma quando ti adoro tantissimo", "Muoiooo! Non riesco a smettere di guardarlo! Che grande!!!". Cosa penserà Chiara Ferragni del suo nuovo look? Se volete visualizzare il filmato direttamente sul profilo ufficiale di Fedez potete cliccare qui.

© Riproduzione Riservata.