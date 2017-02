GAETANO MOSCATO/ Il nonno di Nizza si racconta sul palco dell'Ariston (Festival di Sanremo 2017, quarta serata 10 febbraio)

GAETANO MOSCATO, IL NONNO DI NIZZA OSPITE ALLA KERMESSE (FESTIVAL DI SANREMO 2017, 10 FEBBRAIO) - Sale sul palco del teatro Ariston per il Festival di Sanremo Gaetano Moscato, il nonno eroe che ha perso una gamba per salvare i due nipotini durante l'attentato di Nizza. L'uomo è al cospetto di Carlo Conti e Maria De Filippi per la rubrica "Tutti cantano Sanremo" e, sicuramente, parlerà della sua esperienza nel luglio del 2016, quando si trovava nei pressi della Promenade della città francese, pensionato Olivetti di Chiaverano. Moscato ha perso una gambe per evitare che il tir travolgesse i due nipoti di 18 e 13 anni e i medici sono stati costretti ad amputargli l'arto sinistro all'altezza del ginocchio. La sua storia fece molto scalpore proprio per il suo gesto clamoroso. Nicola Moscato, il figlio dell'uomo, aveva urlato la sua rabbia per il dramma vissuto dal padre durante quell'attentato sanguinoso. Lo stesso Gaetano ha avuto modo di raccontare la sua terribile esperienza subito dopo la sua operazione in un letto dell'ospedale di Nizza, indicando come diede una spinta ai due nipoti per salvarli mentre lui si lanciò verso il gardreil lasciando però che il camion passasse senza ostacoli sulla sua gamba. Oltre a Gaetano Moscato, all'Ariston avremo come ospiti star internazionali del calibro di Robin Schulz, ma anche Luca Zingaretti e Virginia Raffaele.

GAETANO MOSCATO, IL NONNO DI NIZZA OSPITE ALLA KERMESSE (FESTIVAL DI SANREMO 2017, 10 FEBBRAIO) - Gaetano Moscato sale sul palco dell'Ariston per la quarta serata del Festival del Sanremo 2017. L'uomo, dopo il dramma che lo vide protagonista, è tornato a far parlare di sè nel corso dei mesi scorsi per i suoi miglioramenti. Grazie alle protesi del centro di Vigorso, l'uomo ha ripreso a camminare e ha più volte dichiarato di voler iniziare una nuova vita, magari fare un viaggio con la moglie, senza pensare troppo agli obiettivi, ma vivere la vita giorno dopo giorno. Si è augurato di poter tornare a correre un giorno: inoltre, Moscato ha voluto lanciare un "appello" per poter ritrovare l'uomo che gli ha salvato la vita, forse uno straniero. Riuscirà il palco di Sanremo, in Eurovisione, ad essere la giusta vetrina per Moscato per farsi ritrovare da colui che gli ha "ridato" la vita?

