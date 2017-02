GIGI D’ALESSIO / ''La prima stella'', un brano molto sentito dedicato alla mamma (Festival di Sanremo 2017, quarta serata 10 febbraio)

GIGI D’ALESSIO, ''LA PRIMA STELLA'': IL BRANO DEDICATO ALLA SCOMPARSA DELLA MAMMA (FESTIVAL DI SANREMO 2017, QUARTA SERATA 10 FEBBRAIO) - Il festival di Sanremo è ufficialmente iniziato e ha visto sul palco dell'Ariston, tra le tante, anche l'esibizione di Gigi D'Alessio, tra i favoriti di quest'edizione. Il cantautore partenopeo ha scritto una canzone dedicata a sua madre, defunta ormai più di 30 anni fa. Una prova commovente dinanzi al pubblico dell'Ariston, per una canzone profondamente sentita, il che ha aiutato un leggermente barbuto D'Alessio a infondere maggior sensibilità all'esibizione. Nel corso della conferenza stampa, D'Alessio ha voluto chiarire che non si era affatto innervosito durante la serata, con le battute dei conduttori che hanno fatto il giro del web. Si è passati poi a parlare del tema della canzone scelta per il Festival, intimo e doloroso, dal momento che 32 anni fa la madre di D'Alessio è venuta a mancare, senza avere la possibilità di vederlo crescere, realizzando i suoi sogni. Dinanzi a una nuova canzone d'amore la critica l'avrebbe etichettata come un classico del suo repertorio. Ecco da dove nasce quest'omaggio alla donna che l'ha cresciuto e sorretto.

GIGI D’ALESSIO, ''FATTI BELLA PER TE'': IL GOSSIP INTORNO A LUI (FESTIVAL DI SANREMO 2017, QUARTA SERATA 10 FEBBRAIO) - Quando si parla della famiglia D'Alessio il gossip è quasi automatico. Lo sa bene Gigi, che ne parla a Sanremo nel post serata. Si dice stanco di tutte le voci che è costretto a sentire, di quegli articoli inventati di sana pianta. Spiega così l'assenza di Anna Tantangelo, sua compagna ormai da anni. Le ha chiesto di godersi il Festival da classica spettatrice, comodamente a casa. Al massimo la cantante lo raggiungerà al termine dello show, sabato sera, così da poter lasciare insieme il teatro, mangiare qualcosa e poi tornare a casa come una coppia qualunque. Ha raccontato d'aver ricevuto negli anni tantissime telefonate di amici e parenti allarmati, date le notizie pubblicate dai giornali. Dalla gravidanza della Tatangelo alla profonda crisi. Ora le cose vanno meglio, dice, dato che la gente ha tendenzialmente capito come funziona questo mondo. Molti vip inventano notizie per farsi pubblicità. In altri casi invece sono i magazine a creare di sana pianta news per vendere storie. Al 'Corriere del Mezzogiorno' racconta anche di come, da buon napoletano, sia anche superstizioso. Non eccessivamente però, quel tanto che basta, soprattutto nei momenti più delicati. Prima di salire sul palco dell'Ariston, ha ammesso, ha guardato al cielo, ringraziando Dio per tutto ciò che gli ha dato. Sa bene d'essere un uomo fortunato.

© Riproduzione Riservata.