GIUSY FERRERI, “FA TALMENTE MALE”: RIPESCATA TRA I MENO VOTATI, SI RITROVERÀ TRA I PRIMI 16? (FESTIVAL DI SANREMO 2017, QUARTA SERATA 10 FEBBRAIO) - Giusy Ferreri approda alla quarta serata del Festival di Sanremo 2017 con il suo brano “Fa talmente male”. Il percorso non è stato affatto in discesa e nella serata dedicata alle cover non ha potuto cantare il pezzo che aveva scelto in quanto finita tra gli artisti a rischio eliminazione nel torneo a 6 che alla fine della terza serata ha visto uscire le due coppie in gara. Insieme a Ron, Clementino e Bianca Atzei, Giusy Ferreri si è guadagnata il diritto di cantare ancora una volta la sua “Fa talmente male” sul palco dell’Ariston nella quarta serata, quella di stasera venerdì 10 febbraio 2017. Giusy Ferreri è apparsa più determinata ma soprattutto più precisa rispetto alla prima esibizione. Probabilmente il pubblico se n'è accorto e l'ha premiata con il passaggio del turno. A dir la verità anche nella prima serata non era sembrata una dei peggiori e c'è stata molta sorpresa quando Carlo Conti e Maria de Filippi hanno messo il suo nome nella lista dei tre meno votati. I cantanti a rischio eliminazione sono saliti sul palco dopo l'esecuzione delle cover da parte degli altri artisti in gara ed è sicuramente un peccato non aver potuto sentire "Il paradiso" di Patty Pravo, il pezzo che Giusy aveva scelto come cover. Ora per Giusy è il momento di tirare fuori tutta la sua grinta e di ribaltare la situazione: da meno votata della prima serata a finalista nei primi 16.

GIUSY FERRERI, “FA TALMENTE MALE”: UNA NUOVA OCCASIONE DOPO IL RISCHIO ELIMINAZIONE (FESTIVAL DI SANREMO 2017, QUARTA SERATA 10 FEBBRAIO) - "Fa talmente male", il pezzo di Giusy Ferreri, si gioca un posto nella finale del Festival di Sanremo 2017 dopo essere stato ripescato nel La cantante non aveva emozionato la platea dell'Ariston, nonostante l'esperienza ormai consolidata e il fascino della sua voce. I suoi ultimi successi, anche estivi, sono invece stati capaci di diventare tormentone e l’ultimo di questi ci ha fatti ballare per un’estate intera. La prima esibizione al Festival però è stata un po’ “scarica” e forse la cantante non ha dato il meglio a causa dell’emozione. Proprio in questi momenti però Giusy Ferreri è capace di tirare fuori le unghie e lo ha dimostrato ieri convincendo il pubblico con la sua seconda performance. Giusy Ferreri ce l'ha messa tutta, anche per correggere quelle piccole ma evidenti imperfezioni della prima serata aperta proprio dalla sua esibizione. Stavolta è andata molto meglio e il cammino sanremese di Giusy Ferreri può continuare.

GIUSY FERRERI, “FA TALMENTE MALE”: IL SUO BRANO IN GARA (FESTIVAL DI SANREMO 2017, QUARTA SERATA 10 FEBBRAIO) - "Fa talmente male" di Giusy Ferreri è una canzone abbastanza orecchiabile, che sicuramente dopo il Festival avrà un riscontro mediatico più che sufficiente. Non dubitiamo infatti che attraverso i passaggi in radio e in televisione il brano si farà apprezzare dal grande pubblico. È quindi difficile capire perché il brano non sia “arrivato” subito ai telespettatori e alla giuria, che nella prima serata hanno lasciato che Giusy finisse in fondo alla classifica. Per fortuna nella serata delle cover la sua esibizione col pezzo in gara insieme agli altri cantanti a rischio è apparsa nettamente migliore rispetto alla prima serata. . Giusy Ferreri di sicuro non è la favorita di questo Festival di Sanremo. Le probabilità che arrivi sul podio non sono molte e potrebbe doversi accontentare di cantare “Fa talmente male” sul palco dell’Ariston solo questa sera, in occasione della quarta serata. e. Ci vorrà la miglior Giusy Ferreri, motivata, forte e soprattutto determinata. Non si tratta di una missione impossibile, perché ci sono altre canzoni che possono essere battute. Giusy piace al pubblico e può contare sul supporto dei suoi fan. C'è bisogno di mettere in campo tutte le risorse stavolta, sia sul piano dello stimolo che della performance.

