HEROES REBORN / Anticipazioni del 10 febbraio 2017: che fine hanno fatto gli EVO? Sbarca in Italia il sequel di Tim Kring

HEROES REBORN, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 10 FEBBRAIO 2017: LA SERIE - L'attesa di tutti i fan è finalmente finita: nella prima serata di oggi, venerdì 10 febbraio 2017, Premium Action trasmetterà il primo episodio di Heroes Reborn, in prima Tv assoluta. La mini-serie evento, scritta da Tim Kring, conterà su 13 episodi che ci riveleranno finalmente che cosa è successo a tutti gli Heroes dopo aver manifestato i loro poteri a tutto il mondo. Da questo punto di vista lo show si può considerare quindi un sequel, in cui il tormentone che affollerà i pensieri dei telespettatori sarà "Dove sono finiti gli Heroes?". Gli Umani Evoluti non possono di certo vivere giorni tranquilli, data la pesante accusa di terrorismo che li ha spinti a vivere nell'ombra, nascondendo le loro abilità sovrannaturali. La lotta fra il bene ed il male continua, soprattutto perché alcuni EVO cercheranno ovviamente di usare i loro poteri per scopi malvagi, mentre altri si dedicano a supportare l'umanità. Il tutto senza considerare che gli Heroes sono una specie di bersaglio per diversi criminali che vogliono sfruttarne le capacità, neutralizzarli e spesso anche ucciderli. Heroes Reborn ricalcherà la serie madre sia nello storyline, sia nella narrazione di capitoli e volumi. Ogni episodio corrisponderà infatti ad un capitolo, ma più puntate possono non formare un volume. Il primo episodio si intitolerà infatti "Il mondo nuovo", ovvero allo stesso modo del finale di Heroes, mentre tutta la prima stagione di questo nuovo show fa parte del volume Awakening. Per quanto riguarda il cast, il focus maggiore è su Zachary Levi, che è riuscito a brillare grazie alla sua interpretazione di Luke Collins. Al suo fianco troveremo un cast nutrito, composto fra gli altri artisti da Henry Zebrowski, Danika Yarosh, Kiki Suzekane e Judith Shekoni. Gli attori che hanno recitato nella serie originale compariranno invece come guest star, compreso Jack Coleman, che abbiamo conosciuto come protagonista di Heroes. Nonostante la speranza del pubblico di poter rivivere le emozioni regalate dallo show madre, il nuovo esperimento di Kring è fallito già con la prima stagione. La critica in questo caso è stata accesa, soprattutto dai fan che hanno amato i quattro capitoli di Heroes.

HEROES REBORN, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 10 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 1 "IL MONDO NUOVO" - La trama ci porterà dritti ad Odessa, cinque anni dopo gli ultimi eventi, che è stata appena colpita da un attentato terroristico. Data la grande risonanza, l'accusa dei media che i responsabili siano gli EVO prende subito piede fra la popolazione. Molti soggetti cercheranno quindi di sopravvivere nascondendo il proprio potere, anche per sfuggire alla Renautas, l'azienda che ha acquisito la Primatech Paper e la vendetta accesa di Joanne e Luke, una giovane coppia che piange ancora la perdita del figlio, fra le vittime dell'attentato. Conosceremo quindi Tommy, uno studente che può teletrasportare oggetti e persone in ogni momento, e Miko Otomo, che sarà proagonista di Evernow, una realtà virtual in cui cerca il padre, oltre a Malina e Carlos, quest'ultimo un ex militare che cerca un modo per rendere omaggio alla memoria del fratello. Il gruppo si ritroverà presto ad unire le forze ed i poteri per salvare l'intera umanità.

© Riproduzione Riservata.