IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO/ Oggi, venerdì 10 febbraio 2017, non va in onda: ecco perché

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO: OGGI NON VA IN ONDA (venerdì 10 febbraio 2017) - Stasera, venerdì 10 febbraio 2017, non andrà in onda un nuovo appuntamento con Il bello delle donne… Alcuni anni dopo, la quarta stagione della fiction che Ares ha riportato sul piccolo schermo di Canale 5: forse anche a causa della spietata concorrenza del Festival di Sanremo, che si avvicina a passi spediti verso la finalissima, la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di saltare un settimana proprio alla vigilia del quinto appuntamento. La serie che vede protagonisti diversi attori, tra cui l’immancabile Massimo Bellinzoni nei panni di Luca Manfridi, tornerà in scena il prossimo mercoledì 15 febbraio 2017, cambiando dunque anche collocazione all’interno dei palinsesti: per il prime time del venerdì Canale 5 lascerà spazio al debutto della nuova fiction con Emilio Solfrizzi, Bendetta Gargari e Valentina Carnelutti “Amore pensaci tu”. Le anticipazioni in merito alla quinta puntata de Il bello delle donne 4, Alcuni anni dopo sono tutte puntate su Annalisa Battelli, il personaggio interpretato da Giuliana De Sio: la donna è in rotta con il marito, Pietro, e l’arrivo della figlioccia in città non migliora le cose per l’uomo… Come andrà a finire?

© Riproduzione Riservata.