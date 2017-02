IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI/ Su Rai Movie il film con Jackie Chan e Arnold Schwarzenegger (oggi, 10 febbraio 2017)

IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 10 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Il giro del mondo in 80 giorni, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 10 febbraio 2017 alle ore 21.20. La pellicola conosciuta anche con il titolo inglese Around the World in 80 Days, è stata pubblicata nel 2004 e rappresenta una delle tante trasposizioni cinematografiche dell’omonimo romanzo scritto da Jules Verne durante il 1873. Il film vede anche la partecipazione di numerose celebrità del mondo del cinema, come Jackie Chan, nei panni di un guerriero cinese che tenta di riportare un importante manufatto cinese nella sua terra d’origine, Arnold Schwarzenegger che interpreta il principe Hapi e Steve Coogan e Cécile de France, che hanno modo di interpretare rispettivamente Phileas Fogg e Madame Monique La Roque. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 10 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - La storia del film parla principalmente dell’impresa di un uomo chiamato Phileas, uno scienziato inglese che con l’aiuto del suo aiutante Passepartout cerca di andare più veloce di 50 miglia orarie, riuscendo nell’impresa. Una volta giunto all’accademia della scienza per esporre le proprie scoperte viene brutalmente deriso e preso in giro da tutti i suoi colleghi, specialmente da Lord Kelvin, ministro della scienza. Questo personaggio ritiene che tutte le scoperte che bisognava effettuare erano già state fatte, classificando l’esperimento di Phileas come inutile. Allo stesso tempo però Fogg si sente decisamente sotto pressione a causa di una scommessa fatta con i suoi colleghi, dove asseriva di poter effettuare il giro del mondo in 80 giorni. In caso fosse riuscito a compiere l’impresa avrebbe preso il posto di Kelvin come ministro della scienza. Al centro del dibattito degli scienziati però vi è anche la notizia del furto di un importante manufatto dalla banca inglese. Kelvin, per impedire che Fogg riesca nel suo intento assolda l’ispettore Fix per fermarli. La prima tappa del viaggio da effettuare in 80 giorni è Parigi, dove hanno modo dopo vari stratagemmi di continuare il viaggio con la signorina Madame Monique La Roque, un’aspirante impressionista francese. Durante il periodo passato all’interno dell’Orient Express Monique scopre le reali intenzioni di Passepartout, che non è altro che un guerriero cinese e responsabile del famigerato furto avvenuto a Londra poco tempo prima. La sua missione è riportare la preziosa statuetta in Cina, rubandola agli inglesi che se ne erano impossessati in maniera poco chiara. La signorina manterrà il segreto e i 3 continueranno a viaggiare e accolti dal Principe Hapi e successivamente dal paese nativo di Passepartout. Durante la permanenza nel villaggio, lo stesso Passepartout, conosciuto anche come Xing, avrà modo di sfidare i suoi rivali e restituire la statuetta rubata al tempio locale. Per poter concludere il viaggio in tempo Phileas, i 3 decidono di costruire un aereo, modificando i piani di costruzione realizzati dai fratelli Wright e avvalendosi dell’aiuto dell’equipaggio di una nave su cui volevano imbarcarsi. Quest’ultimi realizzeranno una catapulta, che permetterà al messo di Fogg di prendere il volo, e arriva a Londra rispettando così gli 80 giorni stabiliti dalla scommessa. Una volta arrivati lord Kelvin manda le forze dell’ordine per farli arrestare, accusandoli di aver rapito la banca londinese, ma gli scienziati e colleghi dello stesso Kelvin difendono il trio, facendo notare la sua arroganza e scorrettezza. Successivamente, durante il processo si scopre come il lord era in affari con i nemici di Xing, venendo immediatamente arrestato. Per Phileas e Monique vi è un lieto fine incoronato con un bacio tra i due.

