IL RICCO E IL POVERO/ Anticipazioni: Costantino Della Gherardesca e Chef Rubio, la puntata in replica sul Nove (oggi, 10 febbraio)

IL RICCO E IL POVERO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 10 FEBBRAIO 2017: COSTANTINO DELLA GHERARDESCA - La settimana scorsa abbiamo osservati e gustato, comodamente seduti sul divano di casa nostra, il viaggio di Chef Rubio e di Massimiliano Rosolino a Il Ricco e il Povero, il format che vede il famoso chef protagonista trasmesso sul Nove. Per l’appuntamento in programma oggi, venerdì 10 febbraio 2017, tornerà in scena (in replica) il volto che ha dato il via al programma a fianco di Rubio: stiamo naturalmente parlando di Costantino Della Gherardesca, ex concorrente e attuale conduttore di Pechino Express su Rai 2. La loro era stata la puntata pilota della trasmissione, trasmessa addirittura lo scorso giugno 2016, prima che Il Ricco e il Povero tornasse sul piccolo schermo con nuove personalità pronte a mettersi in gioco (tra le quale, lo ricordiamo, non mancheranno Arisa e l’attore Francesco Pannofino). Costantino Della Gherardesca e Chef Rubio avevano viaggiano a Marrakech, ma come se l’erano cavata?

IL RICCO E IL POVERO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 10 FEBBRAIO 2017: COSTANTINO E CHEF RUBIO CONQUISTANO - Un appuntamento davvero imperdibile quello che il Nove propone oggi, venerdì 10 febbraio 2017, in prima serata: nonostante si tratti di una replica, in pochi sapranno resistere al richiamo dell’accoppiata che già la scorsa estate era stato in grado di appassionare e far divertire il pubblico. Tra battute, prese in giro e fare spigliato, non c’è stata una prova in grado di abbatterli o placare gli spiriti: si può dire che Chef Rubio abbia trovato un ottimo compagno di viaggio, specie quando a lui è toccata la manicure super lusso e a Costantino dei massaggi in un centro non proprio ortodosso. Alla fine del viaggio, solo uno si è aggiudicato un rientro in patria con tutte le comodità: l’altro, invece, ha affrontato un viaggio in bus lungo 52 ore che l’ha fatto approdare a Milano. Pronti a rivederli in scena a Il Ricco e il Povero sul Nove?

© Riproduzione Riservata.