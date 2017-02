IL SEGRETO/ Anticipazioni puntata 11 febbraio: Raimundo indaga su Rafaela, cosa nasconde la misteriosa amica di Rosario?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 11 FEBBRAIO 2017 – Le sorprese per i telespettatori de Il Segreto non finiscono mai e come i tanti appassionati hanno potuto notare, ogni personaggio che giunge a Puente Viejo nasconde un mistero. Di conseguenza, nelle prossime puntate della soap opera spagnola, tutti gli occhi saranno puntati sulla misteriosa Rafaela, la figlia di un'amica di Rosario che ha tenuto la matrona dei Castaneda lontana da casa per qualche tempo. A indagare sul suo conto arriverà anche Raimundo, che guarderà con sospetto la nuova arrivata sin dal primo giorno e cercherà di scoprire cosa si celi dietro alla sua apparente semplicità. L'oste, naturalmente, farà tutto per il bene di Rosario, che per la prima volta ha scelto di seguire una strada diversa dal solito e potrebbe essere finita nelle mani sbagliate. Quali colpii di scena sono previsti, all'interno della soap, per questo misterioso personaggio giunto da poco in paese?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 11 FEBBRAIO 2017 – Brutta sorpresa per Don Hernando Dos Casas nella prossima puntata de Il Segreto. Il tutore di Beatriz Mella, arrivato a Puente Vejo per prendersi cura di lei, continua ad avere un atteggiamento misterioso e ostile nei confronti di tutti. Mentre Elisa, il chimico assunto per imbottigliare le acque delle terme continuerà ad indagare per cercare di aiutare Beatriz, Don Hernando riceverà un telegramma che lo lascia senza parole: sua moglie Camila potrebbe essere morta. La nave sulla quale la donna viaggiava, infatti, è affondata e di lei non si hanno più notizie. La legittima consorte di Don Hernando, dunque, sarà morta davvero? Un nuovo mistero si abbatte così sugli abitanti di Puente Vejo, desiderosi di scoprire chi sia davvero Don Henrnando Dos Casas e cosa si nasconde dietro quel carattere forte e autoritario. La presunta morte della moglie gli farà cambiare il suo modo di guardare la vita?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 11 FEBBRAIO 2017: SOL E LUCAS PRONTI A DIRE SÌ – Donna Francisca, ancora una volta, si ritroverà a muovere i fili delle trame de Il Segreto e, a quanto pare, alcuni dei protagonisti più amati di questa stagione potrebbero non avere scampo. Come già anticipato, Sol e Lucas decideranno di convolare al più presto a giuste nozze, ma potrebbero essere proprio loro a pagare le conseguenze dell'odio di Francisca nei confronti dei Santacruz. Dopo aver già superato numerose difficoltà, la coppia si ritroverà a fare i conti nuovamente con la nemica numero uno della famiglia, che come tutti i telespettatori sanno ha agito in gran segreto complottando con Eliseo per rovinare per sempre la vita di Sol e Candela. La perfida Matrona di Puente Viejo, scoprirà molto presto che Sol e Lucas hanno intenzione di sposarsi, e a quanto pare potrebbe essere proprio lei il nuovo ostacolo di una delle coppia più amate sella soap. La signora di Puente Viejo riuscirà a rovinare la loro felicità o Lucas e Sol convoleranno a nozze senza alcun intoppo? A Puente Viejo, si sa, nulla è mai certo, e i problemi sono sempre dietro l'angolo.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 11 FEBBRAIO 2017: UN MATRIMONIO E UN ADDIO A PUENTE VEJO – Le emozioni de Il Segreto continuano. In vista della maxi puntata serale di domenica 12 febbraio, nella prossima puntata de Il Segreto vedremo Sol e Lucas sempre più vicini a coronare il loro sognor d’amore. Dopo aver rischiato di perdersi per sempre a causa della presenza di Eliseo, il dottore e la bella Santacruz sono finalmente fidanzati ufficialmente. I due, così, chiederanno a Don Anselmo di celebrare la cerimonia e di unirli in matrimonio davanti all’intera comunità di Puente Vejo. Accanto alla felicità di Sol e Lucas, anche Emilia e Alfonso ritroveranno l’armonia di una volta mentre tra Prado e Matias non ci saranno più molte speranze. Il figlio di Emilia e Alfonso, infatti, ha deciso d’interrompere improvvisamente la sua relazione con Prado che è rimasta spiazzata dalla sua scelta. Matias non è più innamorato di Prado e dietro la sua decisione c’è dell’altro?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 11 FEBBRAIO: PROSEGUONO LE INDAGINI DI ELIAS - Il Segreto non conosce pausa e torna su Canale 5 anche oggi al termine della puntata pre-festiva di Amici di Maria De Filippi. Avremo quindi la possibilità di assistere agli sviluppi della collaborazione lavorativa di Hernando ed Elias, che comincerà a mostrare delle prime falle. Il chimico, infatti, sarà molto interessato alla vita privata del suo datore di lavoro che continuerà ad essere restio a parlare di se stesso e della sua famiglia. L'argomento che scatenerà l'interesse di Elias sarà Camila, la moglie di Hernando in arrivo da Cuba nei giorni immediatamente successivi. Tali domande non faranno affatto piacere a Dos Casas, che reagirà in maniera rabbiosa nei confronti del suo dipendente. Per quale motivo? Vi preannunciamo che molto presto giungeranno brutte notizie riguardo il viaggio in nave della moglie cubana di Hernando, riuscirà a raggiungere sana e salva Puente Viejo e la sua famiglia?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 11 FEBBRAIO: UN NUOVO AMORE PER RAMIRO? - L'arrivo di Rafaela riporterà un po' di gioia nella famiglia Castaneda, provata negli ultimi tempi dai problemi di Matias e Prado. Nella puntata che andrà in onda oggi su Canale 5, infatti, la figlia dell'amica di Rosario otterrà la possibilità di lavorare alla locanda e diventerà una presenza costante nella vita dei figli di Rosario. Ma uno di loro apparirà particolarmente interessato a questa new enty, osservandola e cercando di capire qualcosa in più del suo carattere. Il fortunato sarà ovviamente Ramiro, l'unico Castaneda attualmente libero dal punto di vista sentimentale, in attesa che anche Matias chiarisca una volta per tutte la sua posizione con Prado. Emilia noterà questo interessamento del cognato nei confronti di Rafaela e cercherà di fare loro da Cupido, favorendo la nascita di una storia d'amore. Raggiungerà tale obiettivo? Se sì, quali segreti avrà questo nuovo personaggio femminile?

© Riproduzione Riservata.