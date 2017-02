IL SEGRETO/ Anticipazioni puntate spagnole e italiane: Camila difende Belen dal suo pericoloso padre

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: CAMILA DIFENDE LA FIGLIA DEL SUO EX - Non ci sarà proprio da annoiarsi nelle puntate spagnole de Il Segreto nelle quali il passato tornerà a sconvolgere Camila. Proprio quando la sua relazione con Hernando sembrerà finalmente andare sulla strada giusta, un misterioso uomo cubano farà il suo ingresso a Puente Viejo. Si tratterà di Nestor, l'ex fidanzato di Camila che si era dimostrato una persona non troppo affidabile. Se in un primo momento la loro relazione sembrava idilliaca, poi la Valdesace aveva scoperto che era immischiato nella criminalità organizzata e che aveva una famiglia, con tanto di moglie e figlia. Proprio per proteggere quest'ultima dai loschi traffici del padre, Camila gli aveva fatto credere che fosse morta, nascondendola in un luogo segreto. Ecco che Belen riapparirà misteriosamente nelle prossime puntate spagnole, venendo accolta a Los Manantiales dalla sua amica. Si vocifera che il suo diventerà uno dei personaggi principali da qui in avanti, con chi avrà a che fare dal punto di vista sentimentale?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 10 FEBBRAIO: L'ARRIVO DI RAFAELA - E' periodo di grandi cambiamenti nelle attuali puntate italiane de Il Segreto che oggi segneranno l'entrata in scena di un nuovo personaggio destinato a creare più di qualche problema in futuro, soprattutto alla famiglia Castaneda. Rosario sparirà misteriosamente dalla circolazione, causando grande apprensione, soprattutto in Ramiro. Per questo il padre di Prado si metterà subito alla ricerca della madre, pensando che abbia dato vita ad un nuovo colpo di testa. Non ci metterà molto a raggiungerla, trovandola in compagnia di una ragazza mai vista in precedenza. Si tratterà di Rafaela, la figlia di una vecchia amica di Rosario, alla ricerca di lavoro a Puente Viejo. Lo otterrà proprio dai Castaneda? Risolto il problema relativo alla sparizione di Rosario, ci sarà un altro grattacapo da non sottovalutare: Matias continuerà a non volerne più sapere di Prado, ma quanto potrà durare questa sua grande bugia?

© Riproduzione Riservata.