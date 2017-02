Isola Dei Famosi 2017 / News: Moreno e Nancy Coppola litigano per la troppa fame, ma poi… (oggi, 10 febbraio)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, NEWS: SCOPPIA LA PRIMA COPPIA DI AMICI DELL’HONDURAS (OGGI, 10 FEBBRAIO) - L’Isola dei Famosi 2017, sta lentamente creando direttamente dall’Honduras delle dinamiche un poco più movimentate e così, nonostante un cast poco interessante e la stanchezza per il poco cibo a disposizione, sulle due isole continuano i confronti tra naufraghi con un litigio tra Nancy Coppola e Moreno. Il rapper accusa la neomelodica di essere presuntuosa per non accettare (e ammettere) di avere sbagliato chiedendo semplicemente scusa. Di seguito, dopo il litigio, l’ex vincitore di Amici 14 conclude serafico: “Non mi parlare più!”. Anche Malena durante un confessionale, afferma che la tensione sarà solo momentanea per via della fame che – delle volte – può fare anche perdere la lucidità. I due hanno discusso per via della frutta “abbandonata” in spiaggia tra gli animaletti dell’isola. La tensione tra i due è durata molto poco ed infatti la situazione di disagio tra i due rientra con un abbraccio caloroso sulla spiaggia con Eva Grimaldi che sollecita il rapper a smetterla in quanto la burrosa cantante è sposata. Anche nell’Isola del Fuoco procedono le dinamiche tra naufraghi e Raz Degan oltre ad essere sempre assai indisponente, si presenta con il solito atteggiamento solitario che lo esclude dalla prova che comunque fa conquistate agli affamati naufraghi un bel pezzo di formaggio.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, NEWS: SAMANTHA DE GRENET CONQUISTA TUTTI I NAUFRAGHI? (OGGI, 10 FEBBRAIO) - La dodicesima edizione de L'Isola dei Famosi 2017, ha preso il via da quasi due settimane ma, forse per colpa del cast un poco sottotono, il reality show più avventuroso della televisione italiana non sta appassionando il pubblico così come si poteva sperare. Questa settimana però, il programma è stato probabilmente messo in ombra dalla lunga settimana sanremese che ha totalmente catturato l'attenzione degli appassionati del mondo della televisione. Cosa succede in questo momento in Honduras? Di recente, pare che la più fascinosa dell'Isola sia risultata essere Samantha De Grenet. L'ex showgirl dopo aver passato la scorsa nomination contro Dayane Mello, ha avuto modo di restare in Honduras insieme agli altri naufraghi confrontandosi con loro e distribuendo baci. Il primo è stato Raz Degan che lei si "sbaciucchia" con trasporto. Successivamente è stato il turno di Simone Susinna, il modello D&G che pare avere un interesse per la bella Giulia Calcaterra anche se non rinuncia alle particolari attenzioni di Samantha. Anche Giulio Base sembra essere attratto dal fisico scolpito della romana che, nonostante l'età si porta a casa numerose soddisfazioni e le sue armi di seduzione vengono messe in atto continuamente. La De Grenet, dopo le prime polemiche ha cercato di focalizzare il suo percorso verso un’altra direzione facendo conoscere la parte più vera e sincera della sua persona. Nonostante la sua prorompente fisicità, la vera anima di Samantha però, è quella della mamma e il figlio Brando le manca ogni giorno che passa.

